Ratchet & Clank : Rift Apart met en avant la puissance de la PS5 avec une démo de gameplay

Présentée lors de la conférence PS5 - The Future of Gaming, la démo de gameplay de Ratchet & Clank : Rift Apart s'offre une version longue pour mieux profiter de la qualité graphique en 4K, du Ray Tracing et de la vitesse du SSD.

Marcus Smith, directeur créatif d’Insomniac Games, fait un point sur la nouvelle démo de gameplay de Ratchet & Clank : Rift Apart : “Ce jeu ne pourrait pas exister sans la puissance de la PS5. Nous proposons des mondes encore plus vivants qu’avant. La vitesse du SSD permet de sauter d’une galaxie à l’autre quasi-instantanément. Les effets spéciaux comme le Ray Tracing montrent les capacités de la nouvelle console de Sony. Dans cette démo, Ratchet et Clank sont en désaccord avec leur ennemi juré, le Dr Nefarious. Simplement, cette fois il est équipé d’un dangereux Dimensionator, un appareil capable d’ouvrir des portails vers d’autres dimensions. Comme toujours, les plans de Nefarious déraillent, et notre duo intergalactique préféré part à la découverte des dimensions. Chemin faisant, ils rencontrent des personnages familiers, mais aussi de nouveaux visages. Ce que vous ne pourrez pas vivre en regardant seulement la vidéo, c’est l’incroyable manette sans fil DualSense et l’audio 3D. Vous pouvez par contre découvrir le tout nouvel arsenal de Ratchet, qui inclut notamment des armes comme le Burst Pistol, le Topiary Sprinkler, la Shatterbomb et l’Enforcer. Grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense, chacune des armes de Rachet semble plus puissante et plus unique que jamais. Prenez l’Enforcer, par exemple. Ce fusil à double canon dispose de plusieurs modes de tir. Si vous n’appuyez pas à fond sur la gâchette, il tirera un coup. Appuyez à fond et vous tirerez avec les deux canons à la fois. Et, grâce à l’audio 3D, vous serez intégralement plongé dans le jeu. Vous entendrez tout ce qui se trouve au-dessus, en dessous et autour de vous. Ce nouvel opus narre une nouvelle histoire poignante dans laquelle vous retrouverez l’humour et l’esprit qui ont fait le succès de la série. À mesure que nous approcherons de la date de sortie de la PS5, nous partagerons de nouvelles infos, notamment sur notre premier Lombax jouable qui ne s’appelle pas Ratchet !”

Who is jumping on this Ratchet & Clank: Rift Apart hype train with us? 🚆🚆🚆 #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/ASgHSnyDgM — Insomniac Games (@insomniacgames) August 27, 2020

Insomniac Games dévoile sept minutes de gameplay en 4K pour Ratchet & Clank : Rift Apart

Ratchet & Clank : Rift Apart sera dans la continuité de la saga Future et sera la suite directe des opus A Crack In Time et Nexus. Il n’est pas obligatoire de faire les anciens jeux pour comprendre l’histoire. Ce dernier sortira dans la période de lancement de la PS5 donc dans les premiers mois. Il ne devrait ainsi pas accompagner la sortie de la PS5 en fin d’année comme Spider-Man : Miles Morales.