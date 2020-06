Ratchet & Clank : Rift Apart, l’exclusivité PS5 va introduire un nouveau personnage jouable

La nouvelle Lombax féminine provient d'une autre dimension et sera jouable en plus de Ratchet.

Après un remake du premier opus de la licence se basant sur le film d’animation éponyme, la licence Ratchet & Clank d’Insomniac Games va revenir sur PS5 avec un véritable nouvel et grand opus qui n’hésitera pas à multiplier les clins d’œil comme les Proto-animaux de R&C 2 ou encore les décors de Sargasso (dans la galaxie de Solaris) d’Opération Destruction. Si Ratchet et Clank seront encore les protagonistes principaux de Ratchet & Clank : Rift Apart, une Lombax femelle au look cyberpunk viendra prêter main-forte au célèbre duo pendant leur aventure inter-dimensionnelle.

Si cette dernière est pour l’instant bien mystère, le studio américain a confirmé qu’elle sera bien un personnage jouable. Une information qui a fait réagir plus que positivement la communauté, déjà sous le charme de cette nouvelle Lombax. Rappelons que les joueurs traverseront différentes dimensions presque instantanément en plein jeu grâce au ultra-high-speed SSD de la PS5. Enfin, les gâchettes adaptatives et le retour tactile de la manette DualSense seront utilisés.

Un trailer pour Ratchet & Clank : Rift Apart

Comme Spider-Man : Miles Morales, Ratchet & Clank : Rift Apart devrait sortir en même temps que la PS5 d’ici la fin de l’année.