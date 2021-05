Ratchet & Clank : Rift Apart et ses planètes à explorer

Les voyages dimensionnels de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5 s'illustrent en vidéo.

Après avoir présenté les armes, gadgets et mécaniques de déplacement, Insomniac Games dévoile les planètes que Ratchet, Clank et Rivet seront amenés à visiter dans Rift Apart, le nouvel opus de la licence Ratchet & Clank : “Nos héros se rendront sur de nombreuses planètes. Vous en reconnaîtrez certaines, mais d’autres sont totalement inédites ! Grâce au SSD ultra rapide de la PS5, vous pouvez parcourir toute une variété de mondes et leurs versions interdimensionnelles presque instantanément. Les temps de chargement quasi instantanés défient l’imagination en donnant accès à des variantes dimensionnelles de vos planètes préférées contenant des surprises et de nouvelles histoires (…) Accrochez vos ceintures et embarquez pour une visite guidée des planètes splendides et pas du tout dangereuses que vous pourrez explorer lors de votre aventure. Découvrez la vie nocturne galvanisante et décalée de Nefarious City, ou faites une incroyable balade à dos de scarapide dans les marais acides et exotiques du poste avancé L51 sur Sargasso… à moins que les dangers et les frissons du ravin de Monoloth soient plus à votre goût ? Quoi que vous recherchiez, vous pourriez bien le trouver dans cet épisode de la fête de quasi-lancement de Mini Zurkon !”

Les planètes présentes dans Ratchet & Clank : Rift Apart