Ratchet & Clank : Rift Apart, 15 minutes de gameplay en 4K

Le nouvel épisode de l'émission PlayStation State of Play de Sony est revenu en détail sur le gameplay et une partie de l'histoire de Ratchet & Clank : Rift Apart, la nouvelle exclusivité PS5 d'Insomniac Games.

Le directeur créatif Marcus Smith explique le scénario du nouveau Ratchet & Clank sur PS5 : “Que vous ayez joué à tous les jeux depuis le début de Ratchet & Clank, ou que vous découvriez la série, Rift Apart est une aventure indépendante qu’il ne faut surtout pas rater. Ratchet a été séparé de son meilleur ami et partenaire, Clank, et découvre une autre dimension avec une ville tentaculaire nommée Nefarious City. Ratchet comprend vite que, dans cette dimension, le Dr Nefarious est bien plus intelligent. Grâce à la puissance de la PS5, l’univers de Rift Apart est plus beau que jamais. Les villes sont vivantes, pleines de circulation et de foules qui se déplacent. Rift Apart contient une part d’inattendu. Les personnages de cette dimension ne sont pas pareils que dans la dimension de Ratchet et Clank. Ratchet rencontre Mme Zurkon, la vendeuse d’armes de Rift Apart. Clank est aux mains d’une mystérieuse nouvelle Lombax nommée Rivet (…) Alors que Ratchet poursuit Rivet et Clank, il rencontre un Colosse de Nefarious. Pendant ce combat, c’est un chaos dimensionnel… Avec l’aide de la puissance du SSD de la PS5, les joueurs sont téléportés instantanément à divers endroits. Il ne s’agit pas que d’une petite arène de boss, mais un niveau entier d’une autre planète (…) Rivet est un tout nouveau personnage jouable de la série. Rift Apart inclut plusieurs versions alternatives des planètes des anciens jeux. On vous a parlé de la richesse et de la beauté des mondes ? Avec la PS5 et l’audio 3D, nous avons créé des planètes extraterrestres avec une densité immersive incomparable (…) Le scarapide aide Rivet à traverser les marécages d’acide de Sargasso très rapidement. Les Goons-4-Less est un gang relooké engagé par le Dr Nefarious pour attaquer Ratchet et Clank. Ils sont aussi piégés dans la dimension de Rivet.”

Mécanismes, armes et aspect dimensionnel dans Ratchet & Clank

Si l’arsenal est un élément central de tous les jeux Ratchet & Clank, Marcus Smith présente de nombreuses nouveautés : “Quand Ratchet trouve Fantôme, il apprend de nouveaux mouvements… L’un des points centraux du gameplay de Rift Apart, c’est une grande mobilité. Ratchet a désormais une ruée et peut courir sur les murs. Cette mobilité permet aux joueurs d’enchaîner les mouvements pour créer des combos épiques. Maintenant, passons aux combats… La ruée vous permet d’esquiver des attaques ou de prendre un avantage stratégique. Les ennemis ne peuvent toucher ce qui n’est pas tangible. Avec les failles dimensionnelles, on découvre la longe dimensionnelle, une nouvelle mécanique de déplacement, qui vous permet de traverser les champs de bataille pour fuir ou contourner un ennemi. Les armes de Rift Apart utilisent les capacités du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la manette DualSense, le joueur peut ainsi ressentir la puissance de son arsenal. Par exemple, avec le pistorafale, le joueur peut presser la gâchette à mi-course pour placer des tirs isolés précis. Mais en la pressant complétement, il lance des tirs rapides qui couvrent plus de surface. Dans les deux cas, le joueur pourra ressentir chaque tir de l’arme et comprendre ses ennemis. Avec l’exécuteur, le tir à mi-gâchette utilise un seul canon, ce qui réduit le temps entre deux recharges. Presser totalement la gâchette videra les deux canons dans une attaque dévastatrice à courte portée. Grâce au retour haptique, le joueur sent la puissance de ses tirs entre ses mains (…) Dans Rift Apart, vous allez jouer avec un tout nouvel arsenal, mais aussi avec de grands classiques. Un autre exemple de l’utilisation de la DualSense avec l’arroseur topiaire, le joueur sentira la résistance de la gâchette quand il se prépare à lancer une grenade botanique. Une fois déployée et qu’elle lance son engrais à pousse rapide, le joueur sentira aussi quand les ennemis sont enfeuillés et prêts à être taillés. En plus de la longe et des déplacements dimensionnels, il y a aussi plein de poches dimensionnelles à travers le jeu (…) La bombe à dispersion est une grenade à fragmentation totalement inédite qui inflige de lourds dégâts à vos ennemis. Avec le retour haptique, chaque explosion produit un puissant impact.”

Une séquence de gameplay inédite pour Ratchet & Clank : Rift Apart

Marcus Smith précise que plusieurs surprises sont encore à découvrir dans le jeu : “Il y a encore tant de choses à voir. Il y a encore tant de choses à voir. Des mondes ouverts à explorer… Des casse-têtes de Clank… Des défis de Glitch… Des défis d’arène… Des combats aériens… Des boulons en or à récupérer… Des poches dimensionnelles à sonder… Des armures à obtenir et à utiliser dans le premier mode photo de Ratchet & Clank. Rendre nos jeux accessibles au plus grand nombre est une priorité pour nous. Rift Apart vous propose donc une foule d’options d’accessibilité.”

En exclusivité sur PS5, Ratchet & Clank : Rift Apart sortira le 11 juin prochain.