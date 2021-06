Rakuten Viber : il est maintenant possible de faire une réunion à 30

Comment fonctionne le nouveau service de vidéo-conférence Viber ?

L’application d’appel et de messagerie gratuite Viber s’apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité qui permet d’organiser une vidéo-conférence réunissant plus de 30 personnes à la fois !

Avec les nouvelles conditions et indications qui ont été appliquées durant la période de propagation du Coronavirus, les appels et vidéo-conférences sont encore plus sollicités.

Désormais, pour réaliser des entretiens, des réunions, des cours, ou simplement pour souhaiter un joyeux anniversaire, on passe par un service d’appel et de messagerie.

C’est pourquoi Rakuten Viber s’apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité qui facilitera le quotidien de ses utilisateurs.

Une réunion à 30, c’est possible !

Dans le but de répondre aux besoins croissants des clients, Viber a ajouté une nouvelle fonctionnalité à son application. Les utilisateurs peuvent actuellement passer des appels vidéo avec plus de 30 personnes à la fois.

Effectivement, Rakuten Viber, l’un des leaders mondiaux des appels gratuits, annonce que la capacité des appels de groupe s’élèvera à 30 participants, une mesure prise pour faciliter le quotidien des personnes confinées à travers le monde entier.

C’est une solution destinée aux étudiants, écoliers, collègues, mais aussi aux amis et familles qui peuvent désormais partager un même écran interposé, à 30 !

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de lancer un appel vidéo en cliquant sur le bouton “Vidéo”, qui se trouve en haut à droite de l’écran, puis d’ajouter les participants à votre appel en cours.

Pour faciliter encore plus la tâche à ses utilisateurs, Rakuten Viber propose une fonction de groupe qui vous permet de créer directement un groupe avec tous les participants et lancer un appel en commun en un seul clic.

C’est une fonctionnalité qui vient faciliter la distanciation sociale et permet aux utilisateurs de s’adapter progressivement à ce nouveau mode de vie rythmé par les mesures sanitaires.