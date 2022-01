Rainbow Six Siege : une nouvelle rotation dans l’équipe de développement

L'avenir de Rainbow Six Siege se fera sans le directeur de la création Leroy Athanassoff.

Deux ans après les départs de plusieurs membres de la core team de Rainbow Six Siege, dont le directeur créatif Xavier Marquis et le brand director Alexandre Rémy, un nouveau mouvement s’opère avant le lancement de la septième année de contenus. Leroy Athanassoff cède son poste de directeur de la création pour poursuivre d’autres pistes de carrière chez Ubisoft : “Ce n’est pas une décision prise à la légère, car j’adore ce jeu et sa communauté, et je suis très fier de ce que notre équipe a accompli ces deux dernières années, mais je suis certain que ce choix est le bon, et toute l’équipe me soutient dans cette décision. Ne vous en faites pas, je ne m’en vais pas loin, et je sens que mon aventure sur ce jeu magnifique est loin d’être terminée. J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que mon collègue et ami Alexander me succédera ! Ayant travaillé pendant quatre années à ses côtés, je peux vous affirmer qu’il est non seulement compétent et talentueux, mais que c’est aussi un passionné de la licence. J’ai pu voir de mes propres yeux sa volonté de créer des fonctionnalités amusantes et engageantes que les fans adorent. Je ne doute pas qu’il continuera sur sa lancée dans ce superbe jeu et qu’il offrira encore plus de contenu et d’innovation aux joueurs.”

Rainbow 6 Siege never stops moving and neither does our team. We’d like to announce an update to Siege’s Creative Director as we continue making strides towards and throughout Year 7. Full Statements: 🔗 https://t.co/JmAHmgstEr pic.twitter.com/vr0AbXeUER — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) January 10, 2022

Alexander Karpazis remplace Leroy Athanassoff pour assurer l’avenir de Rainbow Six Siege

Le directeur artistique Alexander Karpazis va désormais guider l’équipe de développement de Rainbow Six Siege alors que plusieurs annonces inédites sont attendues dans les mois à venir : “J’ai commencé mon aventure quand le jeu était encore en version alpha. J’ai fait équipe avec quelques amis et nous avons rejoint le premier tournoi en interne dans lequel nous avons atteint la finale. Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial à propos de ce titre, même lors de ses débuts, mais je ne savais pas encore l’impact qu’il aurait sur ma vie. Faisons une avance vers le présent… J’ai passé ces quatre dernières années aux côtés d’une équipe incroyable sur l’un des meilleurs jeux de tir compétitif au monde. La prochaine étape de cette aventure commence aujourd’hui, et je ne peux qu’être excité pour l’avenir de la licence. Je suis extrêmement reconnaissant du mentorat de Leroy pendant toutes ces années. Il m’a montré comment un directeur de la création dirige ses équipes, nourrit sa créativité, et la passion qu’il amène avec son rôle. Son travail acharné sera visible dans les prochaines saisons, tandis que l’équipe ainsi que moi-même nous préparons pour l’une des années les plus ambitieuses de l’histoire du jeu. Je suis honoré par la confiance que l’équipe m’accorde, et j’espère aussi gagner celle de la communauté dans mon nouveau rôle.“