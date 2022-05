Rainbow Six Siege : un ensemble de cosmétiques inédits issus de la licence Yakuza

Yakuza s'invite dans Rainbow Six Siege.

Si la deuxième saison de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Année 7 sera disponible le 7 juin prochain sur consoles et PC avec toutes les nouveautés que les joueurs sont en droit d’attendre du jeu de tir tactique d’Ubisoft, un crossover totalement inédit et inattendu avec les jeux Yakuza de Sega est lancé dès aujourd’hui pour combler l’attente.

Rainbow Six Siege gets the Yakuza treatment! 🐉 Suit up Echo as Kazuma Kiryu, and Hibana as Kaoru Sayama, available as new skins on May 24! pic.twitter.com/jKSVvsux4J — RGG Studio (@RGGStudio) May 22, 2022

Plusieurs semaines après l’arrivée de l’opératrice japonaise Azami dans Rainbow Six Siege, les fans du pays du Soleil-Levant peuvent désormais mettre la main sur le Pack Kiryu/Echo et le Pack Sayama/Hibana. En plus des célèbre personnages Kiryu Kazuma et Kaoru Sayama de la licence Yakuza, Goro Majima aura également droit à une apparition avec un nouveau skin Elite d’Echo.

Yakuza x Rainbow Six Siege

En ce qui concerne la nouvelle saison, les joueurs obtiendront une nouvelle carte Team Deathmatch, une mise à niveau du système de réputation, et un opérateur belge nommé Sens, qui est capable de bloquer la vue des joueurs avec un mur de lumière. Comme d’habitude, il y a aussi une foule de changements de gameplay. A noter que Singapour et la Colombie seront les prochaines destinations pour les saisons de Rainbow Six Siege.