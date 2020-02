Rainbow Six Siege : Ubisoft songe à passer son FPS tactique en free-to-play

Le free-to-play pourrait prochainement s'inviter dans Rainbow Six Siege.

Leroy Athanassoff, le directeur de Rainbow Six Siege, estime que le modèle free-to-play intéresse de plus en plus ses équipes, mais de nombreux aspects doivent changer avant de passer à l’acte : “C’est une direction à faire au niveau de l’entreprise. Je pense que du côté de l’équipe de développement du jeu, nous souhaitons que cela arrive. Nous voulons que le jeu soit accessible à tous. Certaines fonctionnalités sont indispensables pour qu’un free-to-play soit réussi“. Il évoque notamment la gestion du “smurfing” (une pratique qui consiste à biaiser le système de matchmaking en partie classée dans le but de monter en grade tout en jouant contre des joueurs d’un niveau inférieur) ou encore le développement d’un mode pour les daltoniens comme l’explique Alex Karpazis, directeur artistique du jeu : “Nous travaillons actuellement sur quelque chose. Nous voulons que le jeu soit le plus accessible possible pour tous nos joueurs, donc nous faisons des efforts sur ce point.”

Des explosions plus réalistes dans Rainbow Six Siege

L’éditeur français Ubisoft annonce que les effets des différentes explosions changeront dès le lancement de l’Opération Void Edge : “L’art de la destruction dans Rainbow Six Siege est une expérience unique qui tend vers des réactions et des résultats réalistes (…) Les explosions entraînent généralement deux choses, à savoir destruction et dégâts. Les dégâts infligés aux joueurs et la destruction causée à l’environnement. Chacun de ces paramètres peut avoir différentes formes et différentes portées, en fonction de l’explosion (…) L’ajout des dégâts de shrapnel va permettre d’atteindre un degré plus poussé de réalisme au niveau des effets et des dégâts d’explosion, tout en offrant un rendu plus visuel et transparent.“