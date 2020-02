Rainbow Six Siege sera prêt pour la sortie des PS5 et Xbox Series X

Si l'on sait que les PlayStation 5 et Xbox Series X seront commercialisées d'ici peu, les joueurs attendent aussi de connaître la liste des jeux disponibles au lancement. Voici un titre que vous pouvez d'ores-et-déjà ajouter. Il s'agit de Rainbow Six Siege.

Rainbow Six Siege sera disponible le jour de la sortie des PlayStation 5 et Xbox Series X. C’est ce qu’a déclaré le directeur des jeux de Ubisoft, Leroy Athanassoff, à Windows Central. En plus de cela, l’homme a précisé que le cross-gen sera de la partie. Autrement dit, les joueurs ayant craqué pour ces nouvelles consoles pourront jouer avec celles et ceux qui possèdent un appareil de la génération actuelle, les PS4 et Xbox One.

Rainbow Six Siege sera jouable sur les consoles next-gen dès leur sortie

Leroy Athanassoff déclarait aussi : “Je ne peux pas vous donner de date précise parce que cette date, finalement, c’est aux fabricants des consoles next-gen de la donner. […] Ce que je peux vous dire, c’est que nous serons présents dessus [sur PS5 et Xbox Series X] dès le lancement.” La promesse d’Ubisoft de proposer du jeu cross-gen pour Rainbow Six Siege s’aligne avec celle de Microsoft pour Halo : Infinite et quelques autres titres. Le directeur de Xbox Game Studios, Matt Booty, déclarait quant à lui récemment que les jeux Microsoft de Series X seraient aussi jouables sur Xbox One. En précisant que les jeux développées en interne pour la Series X ne seront pas exclusifs à cette console avant un certain temps.

Et le jeu cross-gen sera de la partie

Leroy Athanassoff, de son côté, affirmait aussi à PCGamesN que ce Rainbow Six Siege sur next-gen serait la même version que le jeu déjà disponible sur PC. “Pour ce jeu, nous ne voulons jamais, jamais, jamais séparer notre communauté. […] Nous voulons être présents sur autant de plates-formes que possible.” Cela étant dit, si les joueurs auront la version la plus à jour de Rainbow Six Siege, Ubisoft avait déjà déclaré que Division 2 n’arriverait pas, en natif tout du moins, sur PS5. Il faudra certainement se contenter de la rétrocompatibilité. La possibilité de jouer à Rainbow Six en cross-platform, par contre, n’a toujours pas été confirmée. “Nous adorerions offrir un cross-play total – avec des joueurs Xbox qui pourraient affronter des joueurs PlayStation”, déclarait Leroy Athanassoff. “Là encore, c’est davantage une discussion entre Microsoft et Sony.” Le cross-platform avec les joueurs PC, quant à lui, reste un doux rêve. L’homme en est convaincu : “Je ne pense pas qu’il y aura un jour du cross-play console avec le PC.”