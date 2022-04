Rainbow Six Siege se décline en version mobile

La version mobile de Rainbow Six Siege est développée par une nouvelle équipe intégrée au studio d'Ubisoft Montréal.

Rainbow Six Mobile reprend l’expérience tir tactique multijoueur à la première personne de Rainbow Six Siege en l’optimisant pour les smartphones avec le modèle économique free-to-play. Le mode principal Assaillants contre Défenseurs proposera des affrontements PvP à 5 contre 5 sur des cartes emblématiques comme Bank et Border. Les assaillants déploieront des drones d’observation pour récolter des informations et percer stratégiquement les murs, sols et plafonds destructibles tandis que les défenseurs barricaderont tous les points d’entrée et utiliseront des caméras espionnes ou des pièges pour sécuriser leur position. En alliant stratégie et travail d’équipe, les joueurs vivront le frisson de combats rapprochés intenses en alternant attaque et défense pour sortir victorieux.

Les joueurs pourront également constituer leur propre équipe d’agents issus de l’univers de Rainbow Six Siege. A noter que cette version mobile donnera accès à des modes de jeu exclusifs tels que Sécurisation de Zone ou Bombe : “Avec une seule vie à leur disposition et l’impossibilité de revenir à la vie au cours d’une manche, et des matchs toujours plus intenses, les joueurs devront s’adapter rapidement à leur environnement, maîtriser l’art de fortifier les lieux et de s’infiltrer en territoire ennemi pour mener leur équipe à la victoire.”

Un trailer pour Rainbow Six Mobile

Rainbow Six Mobile sera disponible à une date encore inconnue sur iOS et Android. Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site officiel pour tenter de participer aux premiers tests.