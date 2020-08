Rainbow Six Siege : le gameplay de Sam Fisher dans Opération Shadow Legacy

Armé d’un fusil d’assaut SC 3000K, d’un pistolet semi-automatique 5.7 USG avec silencieux et d’un couteau Karambit, Sam “Zero” Fisher va pouvoir mettre à mal ses adversaires sur la carte Chalet qui a subi une refonte : “L’équipe de développement a ainsi amélioré le premier et le deuxième étage, en donnant la possibilité de monter en rappel pour traverser le toit. Les emplacements d’objectifs ont été revus avec l’ajout d’un couloir pour améliorer la rotation dans le sous-sol, et le site de la salle des trophées a été changé pour désormais être dans la salle à manger“. Le célèbre agent de la licence Splinter Cell est également équipé d’un nouveau gadget, le lanceur Argus. Grâce à l’aide de plusieurs caméras possédant des charges lasers, il peut percer les murs, renforcés ou non et les fenêtres, infliger des dommages aux défenseurs ou encore détruire des gadgets.

What are you looking at Sa-… erm, Zero.

∴ https://t.co/Iuv90AcIOs

Come say hi to an old friend and tour the new Chalet rework on the Shadow Legacy Test Server.

⏰: 1:30 EST / 18:30 UTC

TS patch notes: https://t.co/reK5CWar92

Report TS issues @ https://t.co/oHHQ2RcFW8

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) August 17, 2020