Rainbow Six Quarantine : Ubisoft va changer le nom à cause de la crise sanitaire

L'éditeur français Ubisoft est contraint de renommer Rainbow Six Quarantine pour éviter un amalgame avec la pandémie mondiale de coronavirus.

Durant une récente conférence téléphonique avec les investisseurs, il a été demandé à Ubisoft si la sortie dans le courant de l’année de Rainbow Six Quarantine inquiétait l’éditeur français sur le plan des relations publiques étant donné que le spin-off du FPS multijoueur Rainbow Six Siege base son histoire sur l’émergence d’un parasite extraterrestre. Un contexte malvenu en pleine crise sanitaire… Un nouveau retard est envisagé ? Non, mais Yves Guillemot, le PDG d’Ubisoft, envisage de changer de nom pour ne pas offusquer le grand public : “Nous créons un produit qui est en fait, comme il est nommé aujourd’hui, mais c’est quelque chose que nous évaluons et nous verrons ce qui arrivera à l’avenir sur ce produit.”

Rainbow Six Parasite n’est pas la nouvelle identité de Rainbow Six Quarantine

Entre “Quarantine” et “Quarantaine”, il n’y a qu’une seule lettre qui change… Un changement est donc nécessaire pour éviter de rappeler la situation actuelle. Si le nouveau titre officiel n’a toujours pas été communiqué, le site Multiplayer First (MP1st) a repéré un fichier de mise à jour sur le PlayStation Store lié au jeu d’Ubisoft. Le nouveau nom serait donc Rainbow Six Parasite sauf que l’éditeur français dément catégoriquement cette information : “Bien que nous ayons récemment annoncé que nous allions changer le nom de Rainbow Six Quarantine, Parasite n’est qu’un nom de code que nos équipes internes utilisent. Récemment, nous avons effectué un test interne pour le jeu et certains de ses détails ont été rendus publics. Nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’un aperçu du jeu à venir, et nous partagerons bientôt plus de détails, y compris le nom officiel.”

Rainbow Six Quarantine sortira cette année

Développé par une équipe dédiée à Ubisoft Montréal et né de l’événement Outbreak, Rainbow Six Quarantine propose une nouvelle aventure sous forme de FPS tactique jouable en coop PvE à 3 joueur qui se déroule dans le futur de l’univers Rainbow Six. Les Agents de Rainbow Six doivent faire face à une toute nouvelle menace sous la forme d’un parasite extra-terrestre qui contamine les êtres humains et l’environnement.

Ubisoft commercialisera Rainbow Six Quarantine entre avril et septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.