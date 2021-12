RadioShack travaille à la conception d’un exchange de crypto-monnaies décentralisé

RadioShack devient une entreprise de la DeFi et lancera bientôt un exchange décentralisé.

RadioShack, l’entreprise que les bricoleurs et amateurs d’électronique connaissent très certainement, est désormais une société spécialisée dans la crypto. RadioShack avait déposé le bilan en 2015 après pas moins de 11 trimestres de perte successifs. Cela signait alors la fin d’une histoire vieille de presque un siècle. Après cela, les différents droits d’exploitation de la marque avaient été vendus et revendus plusieurs fois jusqu’à atterrir entre les mains de Retail Ecommerce Ventures Review (REV). Si vous vous rendez désormais sur le site de RadioShack, vous pourrez voir une bannière informant de son nouvel objectif, à savoir proposer les crypto-monnaies au grand public. Il y a par ailleurs la possibilité de s’inscrire pour être informé(e) du lancement à venir du token RADIO.

RadioShack devient une entreprise de la DeFi

Comme CNET et Tom’s Hardware l’expliquent, RadioShack travaille actuellement à la conception d’un écosystème de finance décentralisée (DeFi), en partenariat avec le protocole Atlas USV (Universal Store of Value). Atlas a été pensé et conçu par Alex Mehr et Tai Lopez, le duo qui a justement fondé REV. L’écosystème DeFi de RadioShack démarrera comme un exchange décentralisé, que l’entreprise décrit comme “plein de promesses” sur son site. Une fois lancé comme il se doit, l’exchange DeFi permettra à ses utilisateurs d’envoyer des crypto-monnaies directement à d’autres utilisateurs plutôt que via un service d’exchange comme Coinbase.

et lancera bientôt un exchange décentralisé

Si l’on se réfère à ce qui est indiqué sur le site de RadioShack, REV espère que “la marque vieille de 100 ans” est suffisamment implantée “dans la conscience générale” pour encourager une adoption globale des crypto-monnaies. REV espère même que RadioShack devienne la passerelle de prédilection pour de grandes entreprises comme Starbucks ou Louis Vuitton pour leur transition vers des entreprises de la blockchain.

Voilà en tous les cas un objectif des plus ambitieux, a fortiori pour une marque qui a déposé le bilan deux fois en quelques années seulement. Si vous êtes intéressé(e) par le projet de REV pour RadioShack, vous pouvez vous plonger dans la documentation publiée sur le site web.