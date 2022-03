Racket NX : le premier jeu électronique en réalité virtuelle à devenir un sport officiel mondial

La Fédération internationale de racquetball (IRF) approuve officiellement Racket NX comme une discipline sportive.

Par un vote décisif du conseil d’administration de l’IRF, Racket NX devient une discipline sportive pleinement homologuée par une fédération sportive mondiale reconnue par le CIO. Le jeu de sport de raquette en réalité virtuelle du studio israélien One Hamsa pourrait prochainement participer aux Olympic Virtual Series avec une compétition officielle.

The VR game Racket: Nx is now an officially sanctioned sport: https://t.co/4mjoXJhxkV pic.twitter.com/sLgJg7Eynd — VRScout (@VRScout) March 15, 2022

Assaf Usul Ronen, PDG de One Hamsa, a déclaré : “Ce tout premier acte de certification confirme les principes de conception fondamentaux de Racket NX en tant que jeu entièrement athlétique et viscéral, permettant aux joueurs de tous les sports de raquette – pas seulement le racquetball – de réaliser tous les mouvements de sport de raquette, à l’exception de ceux qui ne fonctionneraient pas dans un salon moyen (comme un plongeon de racquetball ou une glissade de tennis sur terre battue), immergés à l’intérieur d’un dôme éclairé, réactif et rempli d’audio, dans un jeu purement basé sur les compétences“. Luke St. Onge, secrétaire général de la Fédération internationale de racquetball, ajoute : “Lorsque nous avons réalisé ce que cette coalition pouvait impliquer non seulement pour notre fédération mais aussi pour l’ensemble du sport de raquette, nous avons sauté sur l’occasion. Cela va changer la donne, tant pour nous que pour le sport mondial. Nous sommes impatients de partager bien d’autres choses au fur et à mesure que ce partenariat passionnant se développera“. Le PDG de l’association sportive Metaverse, Victor Bond, qui a piloté et facilité cette entente, poursuit : “Il s’agit d’un mariage fait dans le paradis du sport du futur, à savoir un développeur de classe mondiale et un jeu unique, réussi et merveilleux avec une fédération sportive internationale reconnue par le CIO qui a la vision et le cran de ne pas se contenter de regarder au coin de la rue mais d’y aller. C’est un grand pas dans notre collaboration et un bond gigantesque pour la nouvelle technologie du sport.”

One Hamsa savoure le succès de Racket NX

Racket NX a déjà dépassé les 300.000 joueurs dans le monde entier, avec en tête le casque VR qui connaît la croissance la plus rapide, le Meta Quest 2, dans lequel il est un des titres les mieux notés depuis son lancement en 2019. Depuis 2021, on assiste à une montée en puissance des joueurs sur les plateformes émergentes basées en Chine. Les sports de raquette, tous confondus, constituent la plus grande catégorie de sports au monde, éclipsant même le football mondial.