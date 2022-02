Racheté par le New York Times, Wordle est désormais truffé de trackers publicitaires

Le mois dernier, le New York Times (NYT) annonçait avoir racheté le jeu de mots très populaire Wordle. L’entreprise avait alors déclaré qu’elle garderait le jeu en free to play – comprenez par là gratuit -, mais du point de vue d’une entreprise, pareille décision n’a que très peu de sens. Pourquoi dépenser autant pour acquérir un jeu si l’on ne peut gagner de l’argent avec ? Et aujourd’hui, il s’avère que le NYT a trouvé la solution.

Le quotidien new-yorkais avait l’intention d’utiliser les données des joueurs, des données qu’ils transmettent sans le savoir, évidemment. C’est en tous les cas ce qu’affirme dans un tweet Ben Adida, qui a découvert que, suite au rachat par le New York Times, le nouveau site Wordle était truffé de tout un tas de trackers.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les trackers sont des outils pour les entreprises permettant de suivre précisément ce que vous faites, non seulement sur les sites desdites entreprises, mais aussi sur des sites tiers. Autrement dit, sur tous les sites que vous pouvez visiter. L’idée est que, en pouvant mieux comprendre vos habitudes de navigation, la publicité proposée peut être davantage ciblée et adaptée à vos besoins.

Ces dernières années, des sociétés comme Apple ont mis en place un certain nombre de protections pensées et conçus pour casser le fonctionnement de ces trackers ou tout du moins les limiter, pour qu’ils ne rassemblent pas trop d’informations concernant les utilisateurs une fois qu’ils quittent une application ou un site web. Cela étant dit, l’intégration de ces trackers ne retirent aucunement le fun que l’on peut trouver à Wordle. Mais si vous tenez à votre vie privée, c’est quelque chose qu’il vous faut désormais savoir.

So no the NYT did not make Wordle harder or even change it all that much…. but can you imagine how hard it will be now if they had *any* plans to tweak it? Whew.

Separately, NYT didn't change the game, but they sure changed the deployment. Lots more tracking. pic.twitter.com/HbrkF5o0eh

— Ben Adida (@benadida) February 16, 2022