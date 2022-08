Qui est Black Adam, l’anti-héros DC Comics ?

D'où vient le personnage de Black Adam ? Que proposera le film Black Adam ? Pour tout savoir sur cet anti-héros DC Comics, lisez l'article.

Black Adam est un personnage DC Comics assez peu connu du grand public. Au cinéma, il sera interprété par nul autre que Dwayne “The Rock” Johnson dans un film éponyme qui sortira dans les salles obscures françaises le 19 octobre prochain. Mais qui est donc ce Black Adam ?

D’où vient le personnage de Black Adam ?

Le personnage de Black Adam a été créé en 1945. Il rejoint le grand univers DC Comics en 1970 et son histoire remonte à bien avant la temporalité du film. Tout commence en effet dans l’Égypte antique, lorsque le sorcier Shazam donne les pouvoirs de six divinités égyptiennes à Teth-Adam pour lutter contre les forces du mal. Ce dernier se voit donc pourvu de l’endurance, la rapidité, la force, la sagesse, la puissance et le courage d’un dieu.

Avec ces derniers, Teth-Adam est au service du prince Khufu, mais lorsque ce dernier se fait assassiner, Teth-Adam passe du côté obscur et utilise ses pouvoirs à des fins très personnelles. Il se rebaptise alors “Black Adam”. Immédiatement averti de cette lourde menace, le sorcier Shazam l’arrête et l’emprisonne dans une amulette qu’il cache dans le tombeau de Ramsès II.

Tout se passe “bien” pendant de longs siècles jusqu’à la fin du XXᵉ siècle, quand deux archéologues mettent la main sur ce bijou. Ils se font cependant assassiner par leur associé Theo Adam qui s’approprie les pouvoirs de Black Adam. Entre temps, le sorcier Shazam avait doté Billy Batson des pouvoirs divins. Les deux sont donc naturellement ennemis, et Black Adam, lui, n’a de cesse d’osciller entre le bien et le mal.

Que proposera le film Black Adam ?

Le film Black Adam propose le synopsis suivant : “Près de 5 000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout-puissants des dieux égyptiens et emprisonné tout aussi rapidement, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à faire régner sa forme unique de justice dans le monde moderne.” Simple et efficace, une recette bien connue…

Mais c’est un personnage d’anti-héros qu’interprète Dwayne Johnson et, selon lui, “le fait de connaître le public et de vraiment s’assurer que vous avez le doigt sur le pouls des choses était vraiment important. […] Si le but est de créer un antihéros qui, espérons-le, pourra inaugurer une nouvelle ère dans l’univers DC, alors qu’est-ce que cela signifie ? Je ne devrais pas être capable de le faire seul. Il y a cet anti-héros. On présente Black Adam au monde. Aucune autre référence avant moi et aucun autre acteur n’a joué Black Adam. Donc c’est ça. Espérons que les gens l’aiment.”

Rendez-vous dans les salles obscures à partir du 19 octobre prochain pour découvrir tout cela.