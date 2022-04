Qu’est-ce que la brûlure d’écran OLED ? (et comment l’éviter)

Si les écrans OLED offrent une formidable qualité d'image et des contrastes profonds, ils restent sensibles à la brûlure. Qu'est-ce donc ? Comment l'éviter ? On vous dit tout.

Les écrans OLED sont connus pour deux choses : leur excellente qualité d’image avec des niveaux de contraste très élevés, ce qui se laisse apprécie sur un TV, un moniteur PC, un smartphone, une tablette ou même une console portable, et la fameuse brûlure d’écran. Heureusement, la technologie a suffisamment évolué aujourd’hui pour que cette dernière soit très rare. Mais elle reste encore tout à fait possible. Voici ce qu’il faut faire pour ne pas endommage vos écrans.

Qu’est-ce que la brûlure d’écran OLED ?

La brûlure peut survenir lorsque l’écran affiche une image persistante pendant trop longtemps. Les écrans OLED peuvent alors laisser apparaître une image fantôme, ceci à cause de la manière dont ils fonctionnent. En effet, chaque pixel de l’écran est illuminé individuellement et non par zone comme sur les dalles LED. Cela signifie que chaque pixel OLED peut s’allumer, s’éteindre et changer de couleur selon ce qu’il doit afficher. C’est grâce à cela que la dalle peut offrir des noirs très profonds et des niveaux de contraste si impressionnants, mais cela signifie aussi que chaque pixel peut être endommagé ou sur-sollicité, ce qui finit par altérer les pixels.

Les principaux coupables de la brûlure sont les éléments d’interface dans les jeux vidéo, applications et autres menus de services de streaming, par exemple, ainsi que les icônes des chaînes TV ou les écrans de veille statiques, autant d’éléments qui peuvent rester affichés de longues heures durant.

Il y a peu de risques que vous constatiez une brûlure avec une utilisation “normale”. Une image doit rester affichée des centaines, voire des milliers d’heures pour vraiment endommager un écran. Et la brûlure a moins de risques de survenir sur un écran OLED récent, disposant de technologies mises en place pour contrer cela, justement.

Cela étant dit, il est possible de constater une distorsion ou une décoloration mineure après seulement quelques dizaines d’heures, même sur une dalle très récente. Et une fois qu’elle est là, impossible de la faire disparaître. Il est souvent possible de la constater sur les modèles d’exposition dans les magasins, qui affichent les mêmes images à longueur de journées.

Comment empêcher la brûlure

Il y a un certain nombre de points à respecter pour éviter de brûler son écran OLED.

Variez ce que vous faites sur l’écran

C’est le plus évident. Changez régulièrement ce que vous affichez sur l’écran pour éviter d’afficher des images statiques pendant trop longtemps. Si vous regardez toujours beIN, par exemple, passez du temps sur Eurosport ou une autre chaîne de temps à autre pour éviter l’image fantôme du logo beIN. Si vous jouez beaucoup à Call of Duty, essayez Apex Legends ou Destiny. Et si vous passez vos journées sur YouTube ou Twitch, regardez en plein écran pour ne plus afficher l’interface pendant des heures.

Ajustez la luminosité

Varier ce que vous affichez à l’écran permet de s’assurer que rien ne reste affiché trop longtemps, mais la luminosité a aussi un rôle à jouer dans la brûlure. Celle-ci survient plus rapidement sur les écrans très lumineux. La diminuer et activer la luminosité automatique ainsi que le mode veille automatique après quelques minutes d’inactivité permet de limiter les risques.

Et nul besoin d’aller dans les extrêmes. Essayez de rester dans la plage de 70 à 80 % pour la luminosité. Il en va de même avec l’auto-dimming et les veille ou extinction automatiques. Pas besoin de régler cela sur toutes les 10 ou 30 secondes, 10 à 30 minutes suffit largement. L’objectif, ici, est de s’assurer que l’écran ne reste pas allumé à afficher la même chose en luminosité maximale toute la journée.

Utilisez le mode sombre et paramètres similaires

Certains appareils ont des paramètres très intéressants. Activer le mode sombre pour votre système d’exploitation et les applications est particulièrement utile pour les écrans OLED, les pixels seront éteints complètement pour le noir. Il y a aussi le mode “Extra-dim” d’Android 12 et l’option “Réduire le point blanc” ou tout ce qui concerne la luminosité dans les réglages d’accessibilité d’iOS.

Il n’y a pas besoin de mettre en place toutes ces mesures en même temps pour éviter la brûlure d’écran, mais plus vous en avez, moins vous aurez de risques d’endommager de manière irréversible votre écran.