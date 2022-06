Quentin Tarantino va avoir son propre podcast sur Stitcher

Quentin Tarantino aura bientôt son podcast avec son acolyte Roger Avary, l'occasion de revenir sur certains films et moments emblématiques.

Les grands monsieurs, et dames d’ailleurs, du cinéma ont beaucoup à nous apprendre. Qu’il s’agisse du septième art ou non, d’ailleurs. Ils ont souvent une manière tout à fait unique de percevoir le monde, d’appréhender les gens, de raconter des histoires. Les écouter est souvent très, très intéressant. Et bientôt, c’est l’immense Quentin Tarantino qui se prêtera à l’exercice dans un podcast.

Quarante ans après que le réalisateur Quentin Tarantino et son co-scénariste Roger Avary sur Pulp Fiction ont commencé à travailler chez Video Archives en 1983, le duo va de nouveau être réuni dans un podcast qui s’attachera à explorer ces moments phares et les films qui ont influencé leurs carrières dans The Video Archives Podcast. Le premier épisode arrivera sur Sirius Stitcher dans quelques semaines.

“Nous n’avions jamais imaginé que 30 ans après avoir travaillé ensemble derrière le comptoir de Video Archives, nous serions de nouveau ensemble à faire la même chose que nous faisons alors : discuter avec passion de films sur VHS”, déclaraient Quentin Tarantino et Roger Avary dans un communiqué joint. “Regarder des films, c’est ce qui nous a rassemblés et ce qui a fait de nous des amis, et c’est notre amour pour les films qui nous lie encore aujourd’hui.”

L’occasion de revenir sur certains films et moments emblématiques

Les films seront tirés de l’énorme collection de Quentin Tarantino, à savoir plus de 8 000 cassettes et DVD. Ce sont d’ailleurs les vraies archives de Video Archives, que le réalisateur a rachetées après que l’entreprise s’est retirée du marché.

Sirius Stitcher travaille à développer son offre depuis plusieurs années. En 2020, trois nouveaux podcasts Marvel avaient été lancés, ressuscitant par exemple la vieille émission radio de Lucille Ball, achetant “99 Percent Invisible et non seulement le podcast de Conan O’Brien mais toute son entreprise.