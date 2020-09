Quelqu’un a déjà pu acheter le nouveau Google Chromecast

Google travaille sur nouveau Chromecast, plus évolué, depuis quelque temps maintenant. Cela, on le sait depuis un certain temps. Aujourd'hui, un utilisateur de Reddit a pu en acheter un avant son lancement. Et partager évidemment sa trouvaille.

L’on sait déjà depuis quelque temps grâce aux rumeurs et à un certain nombre de leaks que Google travaille sur une version plus évoluée de son Google Chromecast, un projet répondant au nom de code Sabrina. Projet dont nous avions ensuite découvert le nom officiel, à savoir Chromecast with Google TV. Aujourd’hui, nous avons l’occasion de tout savoir, ou presque, de ce nouvel accessoire. Explication.

Le Chromecast avec Google TV se dévoile sous toutes ses coutures

L’événement annuel dédié aux smartphones Pixel aura lieu le 30 septembre prochain et les leaks continuent d’affluer. Il y a quelques semaines, Android Police découvrait une fiche produit mentionnant le nom “Chromecast with Google TV” dans la base de données de Target. Aujourd’hui, un redditor du nom de u/fuzztub07 partage des photos de cet accessoire, du dongle ainsi que de sa télécommande, son emballage et son manuel. Apparemment, u/fuzztub07 a été capable d’acheter le produit avant même son lancement officiel dans un Walmart près de chez lui, si l’on en croit un rapport de The Verge.

Même l’interface de Google TV se montre

Il n’y a rien de surprenant concernant le design du petit dongle ovale ou de la télécommande. Rien de nouveau, devrions-nous plutôt dire. Mais le redditor a publié une vidéo du Chromecast en pleine action, avec l’interface Google TV. On peut même découvrir quelques jeux qui se jouent grâce à la télécommande. Stadia n’est pas supporté, comme le précise The Verge. L’interface, quant à elle, semble basée sur Android 10.

Pour le reste, il semble que le prix public de vente soit de 50$ et que l’appareil soit compatible 4K/HDR. Selon la source Reddit, le dongle supporte aussi plusieurs comptes et il est possible de venir y appairer un casque ou des écouteurs Bluetooth.

Google devrait annoncer ce nouveau Chromecast, ainsi que ses dernières enceintes connectées intelligentes et ses nouveaux smartphones Pixel, le 30 septembre prochain. Il sera intéressant de voir quelles annonces seront vraiment inédites à ce moment-là. Nous avons en effet déjà eu l’occasion de voir des photos de la nouvelle enceinte Nest Audio et nous savons déjà tout, ou presque, du Pixel 4a 5G et du Pixel 5.