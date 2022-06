Quelle tablette e-paper pour prendre des notes numériques ?

Le marché des tablettes e-paper pour la prise de notes est aujourd'hui assez fourni. Ces appareils n'attendent plus que vous. Encore faut-il pouvoir choisir celle qui vous convient.

Vous ne direz probablement jamais adieu au papier, mais dans notre monde moderne, les documents numériques vivent en parfaite harmonie avec leurs cousins imprimés. Vous avez peut-être des livres électroniques sur votre Kindle et des livres imprimés dans votre bibliothèque, ou des documents dans le cloud et des copies imprimées dans un casier. Il en va de même pour vos notes. Une tablette e-paper peut être parfaite.

Les tablettes e-paper permettent de prendre des notes facilement, les stocker dans le cloud et faire tout un tas de choses qui ne sont pas possibles avec du papier et un crayon. Il devient possible de prendre des notes sur des pages “infinies” et de la partager instantanément.

Et nous ne sommes qu’au début du marché du e-paper. Là où il n’y avait qu’un ou deux appareils il y a quelque temps, les références ne manquent aujourd’hui pas. Cependant, la majorité sont d’abord des liseuses électroniques. Si vous cherchez d’abord un appareil pour prendre des notes numériques, voici les meilleures options.

Le meilleur choix : Onyx Boox Nova3 Color

BOOX a fait exploser le marché du e-paper et sa Nova3 Color a tout ce qu’il faut pour une tablette pour prendre des notes. Elle est tellement parfaite qu’elle est souvent difficile à trouver en stock. On la trouve aujourd’hui en vente aux alentours de 400 €.

Le principal avantage de la Nova3 Color est, évidemment, son écran e-ink couleur. La tablette en elle-même fonctionne sous Android, avec les apps que vous connaissez du Play Store et elle ne manque pas de fonctionnalités spécifiques à la prise de notes, comme la reconnaissance de l’écriture manuscrite, le micro intégré pour le voix-vers-texte, une fonction rechercher et remplacer efficace, ainsi qu’un tactile inductif et capacitif, ce qui permet d’utiliser vos doigts ou le stylet. Et la Nova3 Color prend en charge les fichiers PDF, mais aussi les MOBI et EPUB ainsi que les documents Word.

Du côté des points négatifs, on pourrait lui reprocher son écran assez petit, 7,8 pouces, son autonomie d’environ une journée seulement et son stockage interne limité à 3 Go. À noter, BOOK propose aussi la Ony Boox Note Air, à environ 500 €, avec un écran 10,3 pouces.

Votre deuxième option : reMarkable 2

Si vous cherchez un autre appareil pour la prise de notes, votre option, c’est reMarkable 2. Pas de couleur ni la flexibilité des apps Android, mais un produit dédié à la prise de notes sur un grand écran de 10,3 pouces. Avec reconnaissance de l’écriture manuscrite (sans micro), 8 Go de stockage (avec des options cloud), mais pas de tactile avec le doigt. Compatible PDF et EPUB mais pas MOBI. Le système propose par contre de nombreux templates pour démarrer facilement de nouvelles notes.

La tablette reMarkable 2 n’est pas donnée, elle est proposée à partir de 300 €, jusqu’à 600 € selon les options et fonctionnalités. Vous aurez un peu moins de fonctions que la Nova3 Color pour ce prix, mais l’appareil est clairement orienté sur la prise de notes.

L’option la moins chère, mais efficace ? Kobo Sage

Si vous cherchez une option abordable, il vous faut envisager la Kobo Sage. C’est une liseuse plus qu’un appareil de prise de notes, mais elle est compatible avec le Stylet Kobo et dispose d’une app de prise de notes. À seulement 300 € (260 € pour la tablette et 40 € pour le stylet), vous avez un système très efficace.

Et évidemment, l’option vraiment la moins chère reste le petit carnet à 3 € et un bon vieux stylo !