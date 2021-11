Que peut-on acheter avec les crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies sont déjà partout. Mais que peut-on acheter avec, au juste ? La réponse à cette question est finalement très simple.

Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires, c’est un fait, mais de nombreux débutants peuvent encore se demander : que peut-on, au juste, faire avec ces monnaies ? Si certaines personnes sont tout à satisfaites de voir les cryptos comme un investissement, par exemple acheter des bitcoins dans l’espoir que leur valeur augmente et vous fasse gagner de l’argent, les cryptos sont des monnaies tout à fait utilisables.

Bien que l’on soit encore quelque peu limité quant aux endroits où l’on peut acheter des produits avec les crypto-monnaies, les établissements les acceptant sont de plus en plus nombreux. La méthode la plus simple pour procéder à un paiement reste encore d’utiliser une carte de débit crypto. Ces cartes sont chargées avec vos cryptos et si vous dépensez effectivement ces dernières, le vendeur, lui, reçoit la somme en monnaie fiduciaire.

Que peut-on acheter avec des crypto-monnaies ?

La réponse à cette question est simple : tout. Bien sûr, cela dépend tout d’abord si le commerçant accepte la monnaie, mais vous pouvez acheter énormément de choses en e-commerce avec des bitcoins ou autres coins.

Paolo Ardoino, CTO chez Bitfinex, déclarait : “Durant l’année qui vient de passer, nous avons vu un nombre impressionnant d’entreprises adopter les tokens comme méthode de paiement. La liste ne cesse de croître et compte désormais notamment des hôtels, commerces et même des agences immobilières. Et l’un des facteurs les plus importants pouvant expliquer cet intérêt pour les paiements en crypto, c’est le Lightning Network.”

“Le Lightning Network est la technologie appliquée au bitcoin qui utilise les canaux de micropaiement pour mettre à l’échelle les capacités de la blockchain à mener des transactions de manière plus efficace. Avec l’aide du Lightning Network, les transactions sont plus rapides, coûtent moins cher et sont confirmées plus vite que celles effectuées directement sur la blockchain bitcoin. Le Lightning Network a le potentiel d’assurer que les consommateurs puissent acheter presque tout ce qu’ils veulent avec des tokens numériques.”

Et d’un autre côté, comme l’explique Brock Pierce, Président de la Bitcoin Foundation, “chaque mois, de plus en plus d’entreprises acceptent les crypto pour les achats, mais en même temps, la plupart des investisseurs et détenteurs de cryptos ne veulent pas les dépenser, les utilisant pour amortir l’inflation et leur faire prendre de la valeur. Les gens commencent aussi à utiliser les stablecoins comme moyens de paiement dans de nombreuses industries. La crypto n’a aucune limite tant que les gouvernements du monde entier continuent d’imprimer sans discontinuer des monnaies fiat.”

Immobilier

Les deux premières propriétés, d’une valeur totale de 4,1 millions d’euros, ont été vendues en crypto-monnaies – Cardano, plus précisément – au Portugal par Prometheus International. Cela représente même l’achat immobilier le plus onéreux du pays depuis la révolution de la blockchain.

Prometheus a développé de nouveaux protocoles permettant l’intégration de ce nouveau marché dans ses obligations de vérification des clients pour pouvoir conclure la transaction en euros avant l’enregistrement et la rendre totalement légale vis-à-vis des lois européennes.

Voitures

Certains revendeurs automobiles acceptent désormais le bitcoin, et pas seulement des grands noms. Des concessionnaires Lamborghini permettent des achats en bitcoin, vous avez peut-être déjà eu vent de ce genre d’histoires, mais des enseignes locales s’y mettent aussi. Il faut dire que l’entrée dans la partie de Tesla, puis son retrait quelques mois plus tard sur fond de respect de l’environnement, a suscité un énorme intérêt.

Assurances

Le marché de l’assurance embrasse lui aussi les cryptos. L’assureur suisse AXA a annoncé il y a quelque temps commencer à accepter le bitcoin comme méthode de paiement pour tous ses produits, excepté l’assurance vie pour des contraintes légales.

AXA est le premier à proposer cette option de paiement à tous ses clients. “C’est la réponse d’AXA à une demande en constante augmentation de la part de ses clients pour des solutions de paiement alternatives, avec les nouvelles technologies qui jouent un rôle plus important que jamais”, expliquait Claudia Bienentreu, responsable innovation chez AXA Suisse.

Articles de luxe

Nombre de fabricants et revendeurs de produits de luxe ont commencé à accepter le bitcoin comme moyen de paiement. BitDials, par exemple, propose des montres de luxe sur internet et de nombreux revendeurs ont suivi, offrant des marques prestigieuses comme Rolex ou Patek Phillippe. BitDials a même lancé une série crypto de montres de luxe, inspirées par les cryptos et vérifiées par la blockchain.

Et tout le reste

En ce qui concerne l’acceptation d’une crypto comme paiement, cela dépend finalement uniquement du vendeur. Vous pourriez être surpris du nombre de professionnels qui sont prêts à accepter les cryptos, dans des établissements comme des supérettes ou des petits magasins. La crypto peut être utile à tous partout.