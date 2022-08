Que faire si le joystick de la manette de votre console bouge tout seul

Qu'est-ce que le joystick drift ? Que faire face au joystick drift ? Comment réparer le drift en démontant la manette ?

L’un des éléments les plus importants de nos consoles de jeux vidéo, quelles qu’elles soient, restent les manettes. Que l’on ait une machine PlayStation, Xbox, Switch ou autre, sans manette, impossible de jouer. Et sur ces manettes, on trouve la plupart du temps un ou plusieurs joysticks. Problème, ces composants mécaniques peuvent être victimes de ce qu’on l’appelle la dérive ou joystick drift.

Qu’est-ce que le joystick drift ?

Le drift est un souci directement lié au joystick qui se manifeste par une action non-désirée qui se produit à l’écran. Comme si, par exemple, le joystick était en position vers la droite alors que ce n’est pas le cas. Vous verrez alors, dans votre jeu préféré, votre personnage aller constamment vers la droite, sans même que vous ne touchiez à la manette.

Ce souci est très répandu, et il est, le plus souvent, la conséquence de l’utilisation des manettes. Plus vous jouez, plus les joysticks de votre manette risquent de dériver. Fort heureusement, il existe quelques solutions pour tenter de résoudre le problème.

Que faire face au joystick drift ?

La première solution à envisager avant de racheter une manette ou de démonter la bête est assez simple, c’est le nettoyage. En effet, la saleté et la poussière qui s’accumulent peuvent être à l’origine du souci.

Munissez-vous d’une bombe dépoussiérante à air comprimé équipée d’un tube de précision. Manette complètement éteinte (retirez les piles si votre manette sans fil en contient), aspergez le contour du stick en faisant de petites pressions sans rester trop longtemps au même endroit. Retournez la manette pour déloger plus facilement la poussière, où qu’elle puisse se loger. Essuyez votre manette, laissez-la au repos quelques minutes avant de la rallumer. Il se peut que cela suffise.

Réparer le drift en démontant la manette

Si votre manette est sous garantie, mieux vaut l’envoyer en réparation chez le fabricant. En revanche, si ce n’est plus le cas, vous pouvez tenter de la réparer vous-même avant de dépenser de l’argent pour la faire réparer ou pour en acheter une autre.

Le processus est assez similaire avec toutes les manettes. L’objectif étant de retirer le châssis pour pouvoir accéder totalement aux joysticks. Il est alors possible de nettoyer complètement l’intérieur de la manette, et les joysticks en eux-mêmes. Une fois arrivé là, il est aussi possible de remplacer le composant incriminé (lequel coûte moins cher qu’une manette complète).

Vous trouverez nombre de tutoriels vidéo sur le web, spécifiquement adaptés à votre console et votre manette.