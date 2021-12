Qu’attendent encore les utilisateurs de la fintech ?

UnaFinancial a réalisé un sondage pour connaître les besoins et envies des clients de la finance numérique.

L’avis général autour de la finance numérique, et notamment la finance décentralisée (DeFi), est très globalement positif, comme le montre une nouvelle étude de UnaFinancial. Et avec un taux de satisfaction client qui atteint des sommets, il semblerait que les clients soient désormais prêts à tenir les rênes de leurs finances numériques, et ce en en maîtrisant tous les aspects.

Le sondage mené par UnaFinancial a mis en évidence un niveau de satisfaction général très prometteur quant à la disponibilité et aux capacités actuelles des services de banque numérique, avec 87 % des sondés se déclarant assurément ou plutôt satisfait des services de prêt numérique. 50 % des clients ont déclaré avoir déjà utilisé les transferts instantanés et 50 % ont déjà utilisé des comptes de banque numérique.

Ces chiffres sont en adéquation avec les résultats récents de Graphical Research, qui montre que les lecteurs de carte POS sur le marché Asie-Pacifique devrait dépasser les 40 milliards de dollars en 2026.

Malgré les retours très positifs, le niveau actuel de pénétration des services financiers en ligne est encore insuffisant, selon les répondants. Ceux-ci ont aussi déclaré qu’ils aimeraient voir leur expérience avec la finance numérique encore améliorée.

Lorsqu’il est question de définir précisément les aspects qui manquent le plus aujourd’hui, les “fonctionnalités” arrivent en tête de liste avec 27 %. Les autres facteurs importants sont : augmentation de la vitesse (21 %), praticité d’utilisation (14 %), stabilité et qualité du travail (13 %).

Et à la question de savoir quels services financiers numériques les sondés aimeraient intégrer dans leur vie et utiliser de manière plus efficace, 26 % répondent les transferts bancaires instantanés et 26 % choisissent les cartes de crédit virtuelles. 73 % des interrogés ont par ailleurs indiqué qu’ils étaient prêts à ne plus utiliser que des services financiers numériques.

UnaFinancial a bien évidemment commenté les résultats de ce sondage : “Les services les plus souvent sélectionnés dans le sondage sont déjà inclus dans les fonctionnalités de banque numérique. Et surtout, entre 8 et 11 % des sondés ont déclaré qu’ils voulaient essayer toutes les options proposées – investissement, télémédecine, assurance, etc -.”

“Ce grand nombre de répondants intéressés par les services financiers en ligne peut être vu comme un indicateur de la volonté des clients à passer aux compétences numériques. La banque numérique a une grande présence dans les Philippines, par exemple, mais elle n’en est encore qu’à ses débuts. Elle peut en effet se développer très rapidement et attirer encore davantage de clients dans un proche avenir, ce qui se vérifie par les utilisateurs qui adoptent aujourd’hui une approche plus holistique en ce qui concerne leurs finances personnelles.”