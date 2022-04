Quatre ans après, Garmin lance un nouveau tracker Vívosmart

Garmin lance son tracker fitness Vívosmart 5, simple, mais efficace.

Garmin vient de lancer la dernière génération en date de son tracker fitness Vívosmart, le Vívosmart 5. Cela fait près de quatre ans que Garmin a lancé la version précédente dans cette gamme et, dans les grandes lignes, ce nouveau modèle ne vient pas changer la recette. L’appareil a toujours la même apparence que son prédécesseur, avec cependant un plus grand écran OLED et un bracelet interchangeable.

Contrairement aux autres modèles, le Vívosmart 5 ne dispose pas d’un GPS en bonne et due forme, il doit donc se connecter à votre smartphone pour mesurer la distance, la vitesse et l’allure de vos sorties à pied ou à vélo. Au total, pas moins de 14 modes d’activité sont disponibles, du yoga aux séances de HIIT en passant par des exercices de respiration.

Simple, mais efficace

Pour celles et ceux qui ont besoin de davantage, l’absence de capteurs ECG et de GPS intégré sera préjudiciable. Les trackers fitness ont beaucoup évolué depuis la commercialisation du Vívosmart 4 en 2018. Les derniers modèles d’Apple et Fitbit offrent de nombreuses fonctionnalités de suivi de santé et d’exercice, un GPS et des capteurs très aboutis. Les modèles plus onéreux de Garmin ont tout ce qu’il faut, on pense notamment à la lampe torche multi-LED de la Fenix 7 et à la recharge solaire de l’Instinct 2. Mais pour celles et ceux qui cherchent à suivre leurs activités, leur sommeil, leur cycle menstruel, leurs niveaux d’oxygène dans le sang ou de stress, la Vívosmart 5 pourrait être un bon choix.

La batterie de ce Garmin Vívosmart 5 devrait permettre à l’appareil de tenir 7 jours sur une seule charge, ceci sans activer les fonctionnalités de suivi du sommeil ou de SpO2. L’accessoire est par ailleurs résistant à l’eau – parfait pour la natation ou la douche – et le bracelet en silicone existe en trois coloris : vert menthe, noir ou blanc. Le Vívosmart 5 est vendu 149,99 €, le même prix que le dernier Fitbit Charge en date et que certaines montres Garmin, notamment la Forerunner 45.