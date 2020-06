Quantum Error : une première bande-annonce avec du gameplay sur PS5

Développé en exclusivité pour la PS5 et la PS4, Quantum Error montre ô combien son ambiance horrifique est oppressante dans une nouvelle vidéo avec la présence d'étranges créatures.

Le FPS horrifique avec des inspirations lovecraftiennes du studio indépendant américain TeamKill Media vise une qualité 4K avec du 60fps sur PS5 ainsi que du Ray Tracing en temps réel. Si le développement a débuté sur l’Unreal Engine 4, les développeurs sont prêts à passer sur l’Unreal Engine 5 dès l’année prochaine, même si ces derniers aimeraient quand même proposer Quantum Error au lancement de la nouvelle console de Sony. Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà prévu pour le courant de l’été avec une nouvelle vidéo montrant les qualités techniques et les mécaniques du jeu d’horreur cosmique.

Quantum Error et son gameplay sur PS5

Dans cette nouvelle licence, les joueurs vont incarner Jacob Thomas, un pompier du district de Garboa à San Francisco. Comme dans Dead Space, ce col bleu envoyé au centre de recherche Monad Quantum, non loin des côtes californiennes, après que le complexe ait pris feu de manière inattendue, avec son partenaire Shane Costa pour sauver des survivants. Spécialisé dans la création d’une technologie intelligente qui peut être intégrée directement dans le système nerveux (presque tout le monde l’utilise dans le monde entier, les gens sont devenus comme des robots utilisant un mode de pilotage automatique pour le travail), le complexe est attaqué par un ennemi inconnu. La mission de sauvetage va virer au cauchemar et sombrer dans l’obscurité.

TeamKill Media mise sur un mélange entre phases de combats et énigmes, mais avec également la présence d’obstacles environnementaux mettant l’accent sur les compétences du protagoniste en matière de lutte contre les incendies. Le studio avait également indiqué qu’il y aura beaucoup d’idées différentes provenant de cultures et d’époques différentes : “La base de beaucoup de concepts vient du gnosticisme, et les éléments essentiels de l’histoire comprennent des pratiques hindoues et bouddhistes mais tordues à l’envers.“