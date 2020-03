Quantum Error : TeamKill Media s’attaque à la PS5 avec un nouveau survival horror

Inspirée par les récits de l'auteur Howard Phillips Lovecraft, l'horreur cosmique sera au coeur de la nouvelle licence Quantum Error.

Après Kings of Lorn : The Fall of Ebris sur PS4 et PC (Steam), une sorte de Skyrim à petit budget avec de la dark-fantasy, Quantum Error du studio indépendant américain TeamKill Media va encore explorer le genre horrifique à la première personne sur PS5, mais également PS4. Développé sur la dernière version de l’Unreal Engine, le nouveau jeu des frères Jones vise la résolution 4K à 60fps avec du Ray Tracing sur la nouvelle machine de Sony : “Le RT n’est pas loin de faire de l’éclairage dynamique complet, il réagit comme la lumière du monde réel. Sur un moteur graphique performant, c’est jusqu’à présent assez facile et les résultats sont absolument magnifiques.”

Quantum Error, une exclusivité PS5 et PS4

Si TeamKill Media est ouvert à d’autres plateformes, principalement le PC, Quantum Error est exclusivement destiné aux consoles de Sony dans l’immédiat. L’ambiance oppressante de Quantum Error rappelle d’ailleurs des titres comme FEAR ou encore Dead Space. De nouvelles informations, comme une période de sortie, seront dévoilées plus tard dans le courant de l’année.