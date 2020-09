Quantum Error : le FPS d’horreur cosmique de la PS5 revient avec du gameplay

En développement sur PS5, mais également sur PS4, Quantum Error de TeamKill Media est une production indépendante qui mise essentiellement sur le Ray Tracing, le 4K à 60fps et l’audio pour se démarquer de la concurrence. Si on est encore loin d’un AAA visuellement parlant, le studio américain cherche à s’offrir un équipement de motion capture et embaucher des comédiens de doublage avec l’aide des internautes grâce à une collecte de fonds (65.000 dollars). Egalement à la recherche d’un éditeur, le titre ne semble pas attirer de grands noms, même Sony se passe de mettre en avant cette nouvelle licence qui n’est pas encore prête dans l’immédiat. Alors que le survival horror façon Dead Space devait en principe arriver pour le lancement de la nouvelle console de Sony, tout porte à croire que l’objectif est désormais planifié pour 2021.

If anyone would like to support us, we are doing a Go Fund Me to acquire MOCAP equipment and hire voice actors. Also if you are or know voice actors we will be looking to hire them as soon as the story script is 100% complete 😎#quantumerrorhttps://t.co/acGKoDYncS

— QUANTUM ERROR (@quantum_error) August 27, 2020