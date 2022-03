Quantum Error est désormais en développement sur l’Unreal Engine 5

Le FPS/TPS d’horreur cosmique du studio TeamKill Media présente son univers dans une nouvelle bande-annonce qui met en évidence le moteur graphique Unreal Engine 5 sur PS5.

Inspiré par les oeuvres de H.P. Lovecraft en proposant de l’horreur cosmique comme terrain de jeu, Quantum Error combine les perspectives à la troisième personne et à la première personne pour faire vivre aux joueurs des moments immersifs et effrayants : “Lorsque le centre de recherche quantique Monad, situé à une trentaine de kilomètres au large de la Californie, est attaqué par une entité inconnue, qui embrase le complexe et le place en confinement total, un appel de détresse est envoyé au service des pompiers de Garboa, à San Francisco, pour demander une aide mutuelle. Le chef des pompiers Sturgis répond à l’appel et vous envoie, vous, le capitaine Jacob Thomas, votre partenaire Shane Costa et une équipe par hélicoptère au complexe Monad. Votre mission est simple… sauver autant de vies que possible du complexe en feu et en sortir. Cependant, ce qui commence comme une mission de sauvetage plonge rapidement dans l’obscurité, lorsque vous arrivez et découvrez que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.”

L’histoire de Quantum Error en vidéo

La bande-annonce montre le protagoniste de Quantum Error, le capitaine Jacob Thomas, ainsi que de nombreuses séquences de gameplay créées à l’aide de l’Unreal Engine 5 et sujettes à de potentiels changements de production d’ici la fin du développement au vu de son caractère encore provisoire.

Quantum Error sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox Series S. Pour mémoire, les premières images du jeu tournaient sur l’Unreal Engine 4.