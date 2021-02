Quantic Dream installe sa première filiale à Montréal

Le studio parisien de Guillaume de Fondaumière et David Cage s'internationalise pour améliorer sa visibilité dans l'industrie vidéoludique et faire passer un cap à ses productions AAA.

Avec l’aide de Montréal International et Investissement Québec International, Quantic Dream Montréal prendra prochainement ses quartiers dans la métropole québécoise qui s’est imposée depuis de nombreuses années comme l’une des capitales mondiales du jeu vidéo. Stéphane D’Astous, fondateur d’Eidos-Montréal, a été nommé directeur général de cette nouvelle structure et peut d’ores et déjà compter sur l’arrivée de Yohan Cazaux, un vétéran d’Ubisoft, comme gameplay director. Dans l’immédiat, Quantic Dream Montréal a débuté ses travaux et son recrutement en télétravail à cause de la crise sanitaire, mais dès que la situation sera meilleure, toute l’équipe pourra prendra place dans un immeuble totalement rénové du quartier de l’Avenue Atwater.

I am extremely pleased to announce that I am joining the @Quantic_Dream team and @David_Cage, in opening a new studio in Montreal. We will be hard at work for the next AAA game. If you are interested in joining us, send your CV to https://t.co/9hluQXe9Si or contact me directly! — STEPHANE D'ASTOUS (@sdastous) February 2, 2021

Quantic Dream Montréal, le rêve américain au Canada

“L’ouverture de Quantic Dream Montréal est une étape importante dans notre développement“, a déclaré Guillaume de Fondaumière, co-PDG de Quantic Dream. “La mise en place de plusieurs nouveaux projets nous amène à engager un important programme de recrutement dans toutes les disciplines. Quantic Dream ouvre un nouveau bureau à Montréal pour constituer rapidement une équipe à taille humaine, composée d’experts de la région. Nous prévoyons de recruter la majeure partie de l’équipe dès cette année avec la création d’une cinquantaine de postes.”

“C’est un grand plaisir pour moi de me joindre à Quantic Dream et de fonder ce nouveau studio à Montréal. Les productions de Quantic Dream se distinguent à plusieurs égards et notamment par leur haut niveau de qualité“, a ajouté Stéphane D’Astous. “Notre objectif est d’attirer chez Quantic Dream Montréal des talents expérimentés du Canada et des États-Unis, et en particulier des designers, des programmeurs et des animateurs, qui travailleront en étroite collaboration avec nos équipes à Paris pour développer des titres AAA sur PC et consoles de nouvelle génération.”

Le directeur créatif David Cage précise : “Heureux d’annoncer l’ouverture de Quantic Dream Montréal ! Comme on monte un nouveau studio tous les 24 ans, c’est un grand moment pour nous. Je souhaite la bienvenue à notre nouvelle équipe canadienne. Très heureux d’être présents dans la Belle Province ! Nous espérons continuer à faire progresser notre studio en accédant aux talents exceptionnels qui sont basés à Montréal, et en proposant des projets différents et ambitieux.“