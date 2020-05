Quantic Dream évoque le développement de “plusieurs nouveaux projets passionnants”

Le studio et désormais éditeur français travaille sur plusieurs jeux calibrés pour la nouvelle génération de consoles.

A l’occasion du lancement de la chaîne Twitch de Quantic Dream, Guillaume de Fondaumière et David Cage ont annoncé que les locaux de la société parisienne ont été rénové et agrandi spécialement pour proposer des productions encore plus ambitieuses que par le passé. Ils disposent désormais d’un espace de travail beaucoup plus grand, d’une nouvelle pièce dédiée à la motion capture, rappelant notamment celle des studios hollywoodiens, d’un nouveau laboratoire dédié à l’audio ainsi qu’un grand espace pour se détendre. Néanmoins, en ce moment, les développeurs de Quantic Dream travaillent à domicile en raison de la pandémie de Covid-19.

Inaugural Quantic Dream Livestream Erika Ishii and Malik Forté are meeting you today, on May 25, for the inaugural #QuanticStream, direct from around the world! https://t.co/z4l6vkNTsR — QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020

En plus d’avoir ouvert une boutique pour vendre ses jeux et des produits dérivés officiels, Quantic Dream va officiellement éditer un certain nombre de studios indépendants très talentueux. Le studio les soutiendra grâce à leur expérience et leur offrira également des “moyens artistiques et techniques” si nécessaire. Plus d’informations à ce sujet seront révélées dans un prochain livestream, tout comme sur les prochains jeux du studio dédiés à la PS5, Xbox Series X et PC : “Nous restons des créateurs de jeux, bien sûr, et nous travaillons sur plusieurs nouveaux projets passionnants dont nous ne pouvons pas encore parler, mais il se passe beaucoup de choses au studio.”

Detroit : Become Human, Beyond : Two Souls et Heavy Rain arrivent sur Steam, le trailer de Quantic Dream

Un an après l’Epic Games Store, la plateforme de Valve va accueillir Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human dès le 18 juin prochain. La dernière production de Quantic Dream aura même le droit à une édition collector incluant une statuette de 27 cm de Kara, l’androïde AX400 présente dans le jeu.