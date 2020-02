Quantic Dream confirme son arrivée dans l’édition

En plus d'être un studio de développement, Quantic Dream est désormais un éditeur de jeux vidéo.

Si la récente ouverture de la division Third Party Studios, avec à sa tête Sébastien Motte (Unity Technologies et Microsoft), laissait entendre que Quantic Dream avait l’intention d’éditer des jeux indépendants, David Cage (directeur créatif, scénariste) et Guillaume de Fondaumière (responsable de la publication) ont décidé d’officialiser ce nouveau statut d’éditeur à l’approche du vingt-troisième anniversaire de la structure parisienne : “Ce nouveau pari va nous permettre de prendre nos décisions en totale indépendance et de relever les nouveaux défis à la fois technologiques et stratégiques de la prochaine génération de consoles. Ceci va également nous permettre d’aider d’autres développeurs en les finançant, en leur apportant toute l’aide dont ils ont besoin en termes de développement, afin de leur permettre d’exprimer pleinement tout leur talent. Nous voulons soutenir des créateurs ayant des projets originaux et leur permettre à leur tour d’aboutir leur vision et de proposer des expériences de qualité sortant des sentiers battus. Plus qu’une évolution, c’est une véritable mutation que nous entreprenons pour préserver notre liberté et notre indépendance, continuer de travailler sur des projets innovants et encore plus ambitieux, nous donner des challenges toujours plus grands et aller là où on ne nous attend pas. Quantic Dream ne sera jamais un studio tout à fait comme les autres. Nous voulons relever de nouveaux défis, conserver notre passion intacte et préserver notre foi dans l’idée qu’il est possible de créer des jeux différents.”

L’avenir de Quantic Dream s’annonce radieux dans l’industrie vidéoludique

Quantic Dream est maître de son destin et semble convaincu de sa réussite en étant un studio et un éditeur totalement indépendant (le géant chinois NetEase dispose d’une participation minoritaire) : “23 ans, c’est l’âge où on sort de l’adolescence pour entrer dans la vie adulte. C’est un peu ce que vit Quantic Dream aujourd’hui. Après 23 ans à apprendre, découvrir, grandir, nous sommes désormais indépendants et devenons seuls maîtres de notre destin (…) Tout ce que nous avons accompli jusqu’à ce jour, depuis la collaboration avec David Bowie en 1999 jusqu’à nos prochains projets, est le reflet de nos convictions profondes. Nous avons fait ce en quoi nous croyions, sans compromission. Cela n’a été possible que parce que nous avons une équipe extraordinaire et soudée de gens talentueux qui croient en cette vision, et parce que nous avons toujours eu une communauté de joueurs formidables qui nous a soutenus dans notre démarche. C’est grâce à eux si nous sommes là aujourd’hui, grâce à eux si après presque un quart de siècle, nous pouvons encore rêver de les faire rêver. Quantic Dream évolue mais ne change pas. Nous continuons de croire que l’interactivité peut devenir un moyen d’expression, que la passion et la sincérité sont les meilleurs alliés pour toucher les joueurs, que les valeurs d’humanisme, de partage, d’inclusion que nous défendons dans nos jeux depuis 23 ans sont plus nécessaires aujourd’hui que jamais. Grâce à vous, nous allons continuer d’être qui nous sommes, différents, curieux, passionnés, sincères, et nous allons faire de notre mieux pour continuer de vous surprendre et de vous émouvoir.”