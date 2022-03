Quantic Dream augmente ses effectifs pour développer trois jeux

Le développement des nouveaux jeux de Quantic Dream pour consoles et PC progresse sereinement dans les studios basés à Paris et Montréal.

Alors que plusieurs enquêtes, dont celle de Xfire par Tom Henderson, estiment que Quantic Dream a du mal à attirer des talents de l’industrie vidéoludique à cause d’une concurrence féroce et de pesantes allégations de culture de travail toxique, le directeur général Guillaume de Fondaumière et la directrice de production Sophie Buhl assurent le contraire : “Dans un contexte toujours affecté par la crise sanitaire, l’année 2021 a été marquée chez Quantic Dream par de très bons résultats, un accroissement significatif de nos effectifs de plus de 50% et la mise en place de différents partenariats de production (…) Après une année de constante croissance de nos effectifs, nous ouvrons un deuxième cycle majeur de recrutements sur nos deux sites de production situés à Montréal et Paris. Dans une démarche constante d’innovation, nous nous ouvrons à de nouveaux types de jeux et de défis et nous poursuivrons un important effort en recherche et développement. Cela offre de belles perspectives à celles et ceux souhaitant travailler sur des projets ambitieux et novateurs, au sein d’équipes diverses et de plus en plus féminisées.”

Trois jeux en développement chez Quantic Dream

Quantic Dream déclare par ailleurs poursuivre sereinement le développement distinct de ses trois jeux vidéo, dont Star Wars Eclipse en collaboration avec Lucasfilm (un jeu d’action-aventure aux ramifications complexes et aux multiples personnages jouables situé dans l’ère de La Haute République). A l’issue des phases de préproduction et de prototypage, cette année marquera une nouvelle étape dans les phases de production de ces nouvelles productions. En outre, l’éditeur français va aider les studios indépendants Parallel Studio et Red Thread Games à commercialiser leurs prochains jeux.

A noter que Detroit : Become Human a dépassé la barre symbolique du million d’exemplaires vendus sur PC (Steam) permettant au titre d’être dorénavant le plus important succès commercial de Quantic Dream avec plus de 6,5 millions d’exemplaires en cumulant les ventes sur PS4.