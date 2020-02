Quantic Dream annonce des versions physiques de Beyond : Two Souls, Heavy Rain et Detroit : Become Human sur PC

Les trois dernières productions du studio parisien Quantic Dream vont bientôt sortir au format physique.

Désormais éditeur indépendant depuis peu, Quantic Dream a décidé de s’associer avec le distributeur Just For Games pour commercialiser des versions physiques de Beyond : Two Souls, Heavy Rain et Detroit : Become Human sur PC d’ici le 20 mars prochain. Ces dernières contiendront des stickers, un artbook avec des contenus totalement inédits et un code pour télécharger le jeu sur la plateforme de téléchargement du studio Epic Games. En plus d’être disponibles en France, ces fameuses éditions au format physique seront également vendues en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en Suisse via les groupes Koch Media et Meridiem Games. Les États-Unis devraient également y avoir le droit très prochainement.

Les versions physiques de Beyond : Two Souls, Heavy Rain et Detroit : Become Human en images

Detroit : Become Human (39,99 euros) : “Le destin de l’Humanité et des androïdes sont dans vos mains. Chacun de vos choix affecte l’issue du jeu, avec l’un des récits les plus complexes qui soient. Incarnez 3 androïdes distincts et découvrez un monde au bord du chaos – peut-être notre futur – à travers leurs yeux. Vos décisions mêmes altèreront considérablement l’intensité du jeu. Vous devrez faire face à des dilemmes moraux et devrez décider qui vit ou qui meurt. Avec des milliers de choix et des dizaines de fins possibles, comment affecterez-vous l’avenir de Detroit et le destin de l’Humanité ?“

Heavy Rain (19,99 euros) : “Découvrez un thriller psychologique captivant rempli d’innombrables rebondissements. Se déroulant pendant 4 jours de mystère et de suspense, la chasse est lancée pour retrouver un meurtrier uniquement connu sous le nom de Origami Killer ; il a été surnommé ainsi car il laisse une carte de visite bien macabre sur les lieux du crime : des formes en papier pliées. Quatre personnages, chacun suivant ses propres pistes et avec ses propres motivations, doivent prendre part à une tentative désespérée pour empêcher le tueur de faire une nouvelle victime“