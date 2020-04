Quand un implant mammaire dévie une balle et sauve la vie d’une femme

Les armes à feu font d'énormes dégâts sur le corps humain. Il est très rare de s'en tirer avec uniquement une égratignure. Il arrive cependant que l'issue soit heureuse. C'est le cas aujourd'hui grâce à un implant mammaire.

À moins de porter un équipement pare-balles, il y a de grandes chances – de grands risques devrait-on dire – que si l’on devait vous tirer dessus dans la poitrine, vous ne vous en releviez pas. Cela étant dit, il y a bien évidemment des exceptions. Certains miraculés ont ainsi survécu après plusieurs balles dans la poitrine. D’autres ont eu la vie sauve grâce à un objet dans la poche d’une chemise ou d’une veste. L’histoire qui nous intéresse aujourd’hui est un peu plus étonnante…

Un implant mammaire peut vous sauver la vie

Une jeune femme de 30 ans aurait eu la vie sauve grâce à son implant mammaire. Celui-ci aurait dévié la trajectoire de la balle qui l’aurait sinon tuée. L’histoire a été publiée dans le journal médical SAGE la semaine dernière et il semblerait qu’il s’agisse du tout premier exemple d’un implant mammaire en gel de silicone qui sauve une vie. Les faits se sont déroulés en 2018. Selon le rapport, la jeune femme qui s’était fait tirer dessus au niveau de la poitrine se serait rendue elle-même aux urgences. À la grande surprise des médecins et infirmiers présents, celle-ci semblait aller bien malgré le fait qu’elle racontait avoir une balle dans la poitrine.

Le responsable de ce petit miracle serait donc l’implant mammaire de la jeune femme. Celui-ci a dévié la balle des organes vitaux. Au final, la victime ne souffrait “que” d’une côte cassée et elle a pu se remettre totalement de cette terrible aventure. Interrogé par CNN, le docteur Giancarlo McEvenue déclarait :”Le point d’entrée de la balle était situé sous le sein gauche mais la fracture de la côte était à droite. La balle est entrée par la gauche, a ricoché sur le sternum jusque dans le sein gauche pour venir casser une côte. L’implant a permis de dévier la trajectoire de la balle.” Et le médecin d’ajouter : “Sur le côté gauche, on trouve notamment le cœur et un poumon : si la balle avait pénétré la poitrine, son état aurait été bien plus sérieux, sa vie aurait même très facilement été menacée.”