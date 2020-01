Quand les étudiants s’échangent leurs AirPods pour se “parler” discrètement en classe

Les Apple AirPods, et les écouteurs true wireless en général, permettent de profiter de sa musique préférée de manière très discrète. C'est appréciable au quotidien. Les étudiants ont trouvé une autre manière de profiter de ces petits concentrés de technologies.

Pour communiquer les uns avec les autres pendant leurs cours, les étudiants rivalisent d’ingéniosité. À l’époque, on se faisait passer des mots écrits à la va-vite sur des petits bouts de papier. Le tout le plus discrètement possible. Aujourd’hui, avec les technologies modernes, le smartphone simplifient grandement les échanges. Mais il y a bien mieux, et plus discret encore. Exemple avec cette vidéo très récente partagée sur Twitter et des Apple AirPods.

S’échanger les AirPods pour “discuter” pendant les cours

Dans la vidéo en question, deux étudiants se sont échangés l’un l’autre l’un de leurs AirPods. Ils écrivent ensuite le message à transmettre sur leur iPhone puis utilisent la fonctionnalité de text-to-speech. L’autre personne, qui a dans son oreille l’autre écouteur, entend ensuite ce que son camarade a à lui “dire”. La vidéo montre l’étudiant utiliser Google Translate pour le text-to-speech mais cela fonctionne avec n’importe quelle application proposant la fonctionnalité. Le message oral au lieu d’être lu dans vos deux oreilles est ainsi transmis à l’oreille de votre camarade. Simple, non ? Il fallait y penser.

Une utilisation détournée des écouteurs true wireless d’Apple

Ceci étant dit, il faut admettre que la méthode n’est pas franchement des plus efficaces pour discuter convenablement. Après tout, si vous avez accès à votre smartphone, utiliser un service de messagerie instantanée est tout aussi efficace, et plus rapide. Toujours est-il qu’il s’agit là d’une idée plutôt ingénieuse, et novatrice. Nul doute qu’ils seront nombreux à l’utiliser… et pas nécessairement pour simplement se raconter sa vie pendant les cours. Certains pourraient y voir là un nouveau moyen de tricher, en s’entendant souffler les réponses directement dans l’oreillette… Mais gare, le jeu n’en vaut pas la chandelle !