Quand le Microsoft Kinect sert à chasser les fantômes

Microsoft Kinect, le meilleur ami des chasseurs de fantômes ?. Linda the Ghost Hunter l'utilise au quotidien, la preuve.

Microsoft Kinect est une technologie qui fut lancée il y a presque 11 ans maintenant. Une technologie qui visait à rendre le jeu vidéo plus immersif, en permettant un contrôle plus naturel, une détection des mouvements, et bien plus encore. Malheureusement, le succès ne fut pas au rendez-vous. Pourtant, le système est aujourd’hui encore utilisé ici et là, bien loin de son domaine d’application premier. Le voici aujourd’hui exploité par un chasseur de fantômes. Vous avez bien lu !

Lorsque la firme de Redmond a lancé son Kinect, l’outil était pensé et conçu pour le jeu vidéo. Cela étant dit, l’on avait rapidement découvert que le Kinect pouvait se révéler fort utile bien au-delà du jeu vidéo. Et avec les années, nous l’avons vu exploités pour suivre les mouvements, dans des services de santé et même dans un système permettant de traduire la langue des signes.

Aujourd’hui, il semblerait que les chasseurs de fantômes utilisent, eux aussi, le Kinect. C’est tout du moins ce que l’on découvre dans une vidéo récente. H3 Productions s’est associé à Linda the Ghost Hunter pour explorer l’un des lieux les plus hantés d’Amérique. Selon Lindo, le Kinect a été utilisé précisément parce qu’il aurait la possibilité de détecter “les formes squelettiques qui ne sont pas là”.

Linda the Ghost Hunter l’utilise au quotidien

À environ une minute de cette vidéo, on peut voir que le Kinect détecte deux formes pour le moins fantomatiques. Impossible, évidemment, de savoir si tout ceci est 100 % réel, s’il s’agit d’un bug du système Kinect ou d’un savant montage vidéo. Toujours est-il que, comme certains le font remarquer dans les commentaires, Linda ne serait pas la première chasseuse de fantômes à utiliser le Kinect dans ses opérations.

Il y a déjà eu de nombreux témoignages ces dernières années expliquant que le Kinect est un choix parmi les plus populaires au sein de la communauté de chasseurs de fantômes. Que vous croyez ou non au surnaturel, il est en tous les cas très sympathique d’apprendre que les gens trouvent des utilisations alternatives à une technologie qui fut à l’origine pensée pour le jeu vidéo.