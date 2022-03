Quand des malwares se déguisent en drivers GPU NVIDIA

Des malwares dissimulés dans des pilotes NVIDIA. Attention si vous devez mettre à jour les vôtres.

Il n’y a pas si longtemps, nous apprenions que NVIDIA avait été victime d’un piratage et d’un vol de données malheureusement assez conséquent. Parmi les données dérobées par les hackers, des certificats de signature de code. Et pour celles et ceux qui se diraient que cela n’est pas trop grave, sachez que ça l’est maintenant. Il s’avère que des malwares circulent actuellement, dissimulés dans des drivers GPU pour duper les victimes et être installés sur les machines.

C’est ce qu’annoncent plusieurs rapports de Techpowerup et Bleeping Computer, notamment. Des agents Cobalt Strike, Mimikatz, portes dérobées et autres Remote Access Trojans (RATs) sont actuellement diffusés via de faux drivers GPU NVIDIA embarquant ses malwares dans leur code.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les certificats de signature de code permettent aux développeurs de vérifier des fichiers, comme des mises à jour. Cela permet aux plates-formes comme Windows ou macOS de reconnaître que les fichiers sont légitimes puisqu’ils ont été signées par l’entreprise qui les créent. Un peu comme lorsque vous signez un chèque pour faire reconnaître que c’est bien vous qui autorisez ce transfert d’argent.

Attention si vous devez mettre à jour les vôtres

Un vol de certificats de signature de code est assez similaire à quelqu’un qui apprendrait à reproduire votre signature pour se faire passer pour vous. La banque ne pourrait alors pas faire la différence et autoriserait l’argent à être débité de votre compte. Que peut alors faire l’utilisateur face à cela ? Il n’y a malheureusement pas beaucoup de solutions. Si vous devez télécharger et installer un pilote pour votre carte graphique, assurez-vous qu’il provient bien de l’entreprise qui l’a créé et non d’un site tiers.

Par ailleurs, la plupart des GPU disposent de leur propre logiciel dédié. Vous pouvez aussi utiliser le propre Control Panel de NVIDIA si vous cherchez des mises à jour de pilote.