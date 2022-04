Quand Apple et Facebook livraient des données personnelles à des hackers se faisant passer pour les autorités

Apple et Facebook ont transmis des données personnelles d'un utilisateur à des hackers se faisant passer pour des agents de police.

Apple s’est toujours vanté de placer la vie privée de ses clients et utilisateurs comme sa priorité principale, ce qu’elle fait autant que possible dans ses produits et services. Cela étant dit, la chose n’est pas toujours possible. En effet, lorsque des agences gouvernementales ont l’autorisation officielle de récupérer les données de tel ou tel utilisateur, les entreprises, qu’il s’agisse d’Apple, Facebook ou autre, ont pour obligation de s’y conformer.

Cela étant dit, si l’on en croit un rapport de Bloomberg, il semblerait qu’Apple et Meta auraient ainsi transmis les données personnelles d’un utilisateur à des hackers qui se faisaient passer pour des agents représentant l’autorité.

Vous vous demandez peut-être comment tout ceci fonctionne. Explication. Les requêtes habituelles pour les données personnelles nécessitent un mandat ou une citation signée par un juge. Cependant, il y a aussi des “requêtes d’urgence” qui n’ont pas besoin d’une telle décision de justice, et c’est ce genre de requête qu’ont utilisé les hackers.

Selon les dires d’un porte-parole de la firme de Cupertino, “les recommandations référencées par Apple disent qu’un responsable du gouvernement ou un agent de police qui a soumis la requête ‘peut être contacté et demander à confirmer à Apple que la requête d’urgence était légitime’.”

Cela étant dit, bien que cela puisse sembler être une simple négligence humaine, Allison Nixon, directrice de la recherche pour l’entreprise spécialisée Unit 221B, défend Apple et Facebook dans leur gestion de cette affaire.

Selon la déclaration d’Allison Nixon : “Dans toutes les histoires dans lesquelles ces entreprises ont tout raté, à l’origine, il y avait une personne qui tentait de faire les choses bien. Je ne saurais vous dire combien de fois les équipes confiance et sécurité ont sauvé des vies parce que des employés avaient la flexibilité légale de répondre rapidement à une situation tragique pour un utilisateur.”