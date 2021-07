Qualcomm veut sa propre alternative à la puce Apple M1

Qualcomm voudrait ses propres puces maison, alternatives aux puces Apple Silicon, mais sans l'aide du géant Arm.

Qualcomm est un fabricant incontournable du marché mobile. La plupart des smartphones vendus aujourd’hui disposent d’une puce fabriquée par le géant américain. L’initiative d’Apple de concevoir et fabriquer ses propres puces, Apple Silicon, a donné envie à Qualcomm, qui rêverait d’avoir sa propre alternative à la puce M1.

Qualcomm voudrait ses propres puces maison, alternatives aux puces Apple Silicon

Les puces de nos smartphones ont évolué, année après année, certes, mais il faut bien reconnaître que rien n’a été plus excitant, techniquement parlant, que l’introduction de la première puce Apple Silicon, la puce M1. C’est parce que, avec la popularité d’Apple, il y a de grandes chances que ces puces basées sur ARM deviennent un standard de l’industrie.

mais sans l’aide d’Arm

Et sans surprise, les ambitions de la firme de Cupertino ne devraient pas rester sans réponse de la part de la concurrence. Durant une interview avec Reuters, le nouveau PDG de Qualcomm Cristinao Amon déclarait que l’entreprise avait l’intention de concevoir ses propres puces, pour concurrencer directement la puce M1. Et plus intéressant encore, le géant américain voudrait procéder sans l’aide de ARM.

Les technologies et l’architecture d’ARM sont implantées dans la grande majorité des SoC que l’on peut voir aujourd’hui, qu’ils soient fabriqués par Qualcomm, Apple, MediaTek, Huawei ou Samsung. Il est intéressant de voir que Qualcomm voudrait disposer de ses propres puces sans les technologies ARM.

Cristiano Amon expliquait cette décision en déclarant notamment : “Nous avions besoin des meilleures performances possibles sur un appareil alimenté par batterie. Si Arm, avec qui nous avons de très bonnes relations depuis des années, met au point un CPU qui est meilleur que ce que nous pouvons fabriquer nous-mêmes aujourd’hui, alors nous aurons toujours la possibilité d’obtenir une licence de la part d’Arm.”

Qualcomm a par ailleurs récemment racheté l’entreprise Nuvia, une startup fondée par d’anciens employés d’Apple qui avaient justement travaillé sur les puces Apple Silicon. De quoi lancer ce nouveau projet dans de bonnes conditions.