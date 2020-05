Qualcomm Snapdragon 768G, la dernière-née des puces pour le gaming

Le jeu vidéo passe aujourd'hui beaucoup par le mobile. Les fabricants de smartphones l'ont bien compris, il y a même depuis quelques années une gamme dédiée. Et les constructeurs de composants jouent le jeu. C'est le cas de Qualcomm, avec des puces spécifiques.

Qualcomm n’a pas perdu de temps pour dévoiler le successeur de sa puce Snapdragon 765G dédiée au gaming. Le fabricant américain dévoile aujourd’hui un modèle plus puissant encore, le Snapdragon 768G. Une création qui répond précisément aux attentes des joueurs les plus exigeants en offrant davantage de puissance brute. Et le résultat est très intéressant, si l’on en croit les déclarations de Qualcomm.

Qualcomm dévoile son Snapdragon 768G

Ainsi, le CPU embarqué est un Kryo 475 à 2,8 GHz, pour un gain d’environ 15% par rapport aux 2,4 GHz du 765G. La partie graphique est assurée par une puce Adreno 620 pour un gain similaire. Avec le 120 Hz en 1 080p bien évidemment supporté. Il s’agit aussi de la première puce de la série Snapdragon 700 à offrir la possibilité de mettre à jour les drivers du GPU. Autrement dit, vous pourrez affiner les performances visuelles comme vous le feriez sur un PC traditionnel.

Le réseau est aussi très important. Le 768G fait partie de la deuxième vague des SoC 5G Qualcomm. Cela signifie que la 5G est prise en charge pour “tous les marchés principaux”. Comprenez par là que la puce est capable de gérer toutes les fréquences utilisées actuellement par la 5G dans les différents pays. Attendez-vous à des débits jusqu’à 3,7 Gbps en téléchargement et 1,6 Gbps en upload. Cela dépendra bien évidemment de l’état du réseau, des infrastructures, etc.

Une puce dédiée au gaming avec des performances très intéressantes

Si cette puce Snapdragon 768G vous fait de l’œil, sachez que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour la voir intégrée dans un smartphone. Le tout juste annoncé Redmi K30 5G Racing Edition sera le premier à en bénéficier. Il n’est cependant pas prévu qu’il voit le jour dans nos contrées, pour le moment tout du moins. Toujours est-il que cela devrait ouvrir la porte à davantage de smartphones gaming équipés de cette nouvelle puce. Si vous n’avez pas nécessairement le budget pour un appareil avec Snapdragon 865, patientez un peu pour craquer sur ce Snapdragon 768G.