Qualcomm officialise sa plate-forme Wi-Fi 7 Networking Pro Series 3

Qualcomm vient d’officialiser sa plate-forme Wi-Fi 7 Networking Pro Series 3 qui alimentera la prochaine génération de routeurs haut de gamme et autres points d’accès. Cette plate-forme offre une bande-passante aggrégée de haute volée (33 Gbps avec 16 flux et 4 bandes) et une très faible latence. Les connexions d’appareil à appareil pourraient même atteindre les 5 à 10 Gbps sur le réseau interne, bien plus que nombre de connexions filaires.

Le Multi-Link de Qualcomm permet d’activer les trois bandes simultanément (2,4, 5 et 6 GHz) pour transporter les données. Le routeur est suffisamment intelligent pour s’adapter dynamiquement aux changements sur le réseau et optimiser les routes sur les différentes bandes. C’est l’un des “secrets” de Qualcomm.

Pour couvrir le plus grand nombre de cas d’utilisation, que ce soit en entreprise ou chez les particuliers, Qualcomm permet de mettre à l’échelle les flux et bandes supportés. Augmenter le nombre de flux est une bonne chose si vous avez beaucoup de clients connectés simultanément. Et plus vous avez de bandes disponibles, plus vous éviterez la congestion. Cela aide aussi à améliorer la couverture puisque les différentes fréquences traversent les matériaux plus ou moins facilement. Même le grand public devrait voir la différence avec les 6 flux et tri-bandes proposés en entrée de gamme.

Alors certes, il y a de fortes chances que les ordinateurs portables et les smartphones auront du mal à profiter pleinement de ces nouveaux routeurs. Cela étant dit, certains avantages seront immédiats parce que les réseaux Wi-Fi mesh utilisent cette nouvelle technologie dans leurs communications inter-noeuds.

Cette plate-forme est aussi bien plus efficace dans sa gestion de la congestion radio et des interférences. Cela devrait permettre d’offrir une meilleure expérience, même sans changer d’appareil mobile. À l’heure actuelle, Qualcomm fournit seulement quelques échantillons de cette plate-forme aux fabricants. Il faudra certainement patienter environ un an avant que les premiers produits grand public qui en profitent n’arrivent sur le marché. D’ici là, les smartphones haut de gamme seront prêts.