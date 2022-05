Qualcomm lance officiellement sa plate-forme Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm officialise sa plate-forme Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi que la plate-forme Snapdragon 7 Gen 1.

Qualcomm organisait récemment un événement en Chine intitulé “Snapdragon Night”, l’occasion pour le géant d’officialiser sa nouvelle plate-forme Snapdragon 8+ Gen 1. Le + signifie évidemment une amélioration, tant en termes de performances que d’efficience, par rapport à la plate-forem Snapdragon 8 Gen 1.

Deux aspects participent à ces améliorations. Tout d’abord, l’utilisation de semiconducteurs gravés en 4 nm par TSMC. Ensuite, une optimisation dans l’organisation et les chemins internes de la puce. Résultat de l’opération, le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 atteint des fréquences entre 6 et 12 % plus élevées. Par rapport au Snadragon 8 Gen 1, aucun changement dans la logique ou les composants, finalement, mais une meilleure conception et fabrication.

Cela entraîne des performances plus élevées, avec un gain de 10 % de performances de CPU selon Qualcomm, une augmentation de la fréquence GPU de 10 % et une meilleure gestion de l’énergie, jusqu’à 30 % toujours selon Qualcomm. Un chiffre vraiment impressionnant, a fortiori au sein d’une même génération de puce. Pour l’utilisateur, cela permettra de profiter des applications les plus demandeuses en ressource, notamment pour la réalité mixte, sans trop faire chauffer l’appareil.

Cette nouvelle plate-forme offrira la possibilité aux fabricants de concevoir des appareils ultra-premium, pour ce qui se fera assurément de mieux sur le marché des appareils Android. Motorola, Honor, Xiaomi ou encore OnePlus devraient rapidement profiter des avantages de ce nouveau SoC.

ainsi que la plate-forme Snapdragon 7 Gen 1

Dans le même temps, Qualcomm officialise sa nouvelle plate-forme Snapdragon 7 Gen 1. L’objectif est toujours le même, proposer des fonctionnalités haut-de-gamme à un tarif plus abordable, notamment pour le jeu vidéo et l’appareil photo. La plate-forme Snapdragon 7 Gen 1 peut générer des rendus 3D 20 % plus rapidement que son prédécesseur, le Snapdragon 778G. Elle peut aussi prendre des clichés jusqu’à 200 MP, contre 66 MP jusqu’à présent. À noter, le Frame Motion Engine est aussi intégré dans le Snapdragon 7 Gen 1. Il s’agit d’une fonctionnalité qui peut augmenter les FPS perçus dans les jeux sans pour autant augmenter les calculs graphiques. Le tout dans un tarif similaire.