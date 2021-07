Qualcomm et ASUS dévoilent le Smartphone for Snapdragon Insiders, un appareil avec une fiche technique impressionnante, et un tarif qui l'est tout autant.

Le marché du smartphone est aujourd’hui assez figé, il faut l’admettre. Les réelles innovations sont assez rares et tous les fabricants, ou presque, se copient les uns les autres. Résultat des courses, les produits sont très similaires. De temps à autre, cependant, certaines marques essaient de sortir des clous. C’est le cas aujourd’hui avec Qualcomm et ASUS.

Qualcomm et ASUS dévoilent le Smartphone for Snapdragon Insiders

Qualcomm est une entreprise que beaucoup connaissent. Elle fournit la majorité des puces aux smartphones d’entrée, de milieu et de haut de gamme, ainsi que les modems 5G. Le géant américain est extrêmement impliqué sur le marché du smartphone, mais toujours en ce qui concerne les composants internes. Ceci étant dit, il semblerait que l’entreprise soit aujourd’hui prête à lancer ses propres smartphones.

Un appareil avec une fiche technique impressionnante

En effet, Qualcomm annonce un partenariat avec ASUS autour d’un smartphone baptisé “Smartphone for Snapdragon Insiders”. Outre ce nom plus que discutable, l’appareil a été pensé et conçu pour être un smartphone équipé de ce qui se fait de mieux, pour les clients les plus exigeants et les plus grands amateurs de nouvelles technologies. Un appareil doté d’une fiche impressionnante qui sera proposé au tarif public de 1 500 $.

Pour ce tarif, nous retrouverons une puce Qualcomm Snapdragon 888, 15 Go de RAM, un écran AMOLED de 6,78 pouces, 2 448 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, prise en charge de la 5G et 512 Go de stockage. Ce smartphone dispose par ailleurs d’un module triple caméra à l’arrière avec un capteur principal de 64 MP, un téléobjectif de 8 MP et un capteur ultrawide de 12 MP.

Le Smartphone for Snapdragon Insiders embarque aussi des haut-parleurs stéréo et un capteur d’empreinte digitale Gen 2 3D Sonic à l’arrière. À noter aussi, la présence de certaines fonctionnalités logicielles exclusives comme Snapdragon Elite Gaming et Snapdragon Sound.

Pour justifier encore davantage le tarif de ce joli bébé, l’appareil sera livré avec des écouteurs true wireless Master & Dynamic, avec réduction de bruit active, un chargeur 65 W Qualcomm Quick Charge 5, une coque personnalisée et des câbles. Si vous êtes intéressé(e), sachez que ce Smartphone for Snapdragon Insiders sera commercialisé aux États-Uni, au Royaume-Uni, au Japon et en Corée du Sud le mois prochain. Pour la France, il faudra patienter et espérer, ou tenter l’import.