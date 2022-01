Qualcomm dévoile son Snapdragon Digital Chassis, pour les véhicules du futur

Qualcomm dévoile sa nouvelle solution logicielle et matérielle pour les véhicules de demain. Snapdragon Digital Chassis est un ensemble de plates-formes ouvertes et très complet.

Qualcomm a tenu une conférence de presse au CES 2022 pour annoncer officiellement son Snapdragon Digital Chassis, une suite de solutions hardware-software pensée et conçue en collaboration avec les constructeurs automobiles pour prendre place dans les véhicules de demain. Avec son système complet, Qualcomm promet d’offrir “une expérience connectée et intelligente qui est plus sûre, plus intelligente et plus immersive”, pour l’avenir de la conduite qui sera probablement autonome.

Le Snapdragon Digital Chassis comporte quatre plates-formes cloud personnalisables et pouvant être mises à jour facilement, toutes reposant sur une architecture unifiée prenant notamment en charge un certain nombre de fonctionnalités de sécurité et de divertissement pour l’industrie automobile.

La Snapdragon Ride Platform est une plate-forme ouverte et programmable qui aide l’industrie de l’automobile à proposer des Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) Niveau 2+ ou 3, tout en restant conforme au New Car Assessment Program (NCAP).

Les fonctionnalités clefs de cette plate-forme sont : une variété de processeurs (SoC) et d’accélérateurs pour la vision, le calcul central et la conduite automatisée, des fonctionnalités ADAS/AD dans une architecture flexible qui permet à l’industrie d’intégrer ses propres directives, la gestion du suivi du parking et du conducteur, la navigation avancée qui peut être intégrée avec des éléments Arriver Drive Policy.

La Snapdragon Cockpit Platform offre des éléments personnables pour rester toujours connecté. Un SoC et des solutions logicielles virtualisées qui permettent le développement d’une expérience audio, vidéo premium, multimedia, multi-écran, multi-caméra.

La Snapdragon Auto Connectivity Platform offre une connectivité haute performance dans la voiture avec la LTE, la 5G, le Wi-Fi et le Bluetooth pour permettre le véhicule-vers-tout-le-reste (C-V2X), une localisation précise, des services 5G et une connexion sécurisée des véhicules au cloud les uns par rapport aux autres ainsi qu’avec leur environnement proche.

Les Snapdragon Car-to-Cloud Services, enfin, sont une suite de plates-formes de logiciels et services pré-intégrées conçues pour les améliorations de performances et les nouveaux modèles de monétisation.

Durant sa conférence, Qualcomm annonçait avoir déjà noué des partenariats avec certains constructeurs, dont Volvo, Honda et Renault.