Qualcomm dévoile sa deuxième génération Snapdragon 7c pour l’entrée de gamme

Qualcomm lance la deuxième génération de sa plate-forme hardware Snapdragon 7c pour propulser les ordinateurs d’entrée de gamme sous Windows et Chrome OS, des machines vendues le plus souvent sous les 400 €. Cette nouvelle plate-forme n’est pas très différente de la première. Elle offre diverses améliorations ici et là, notamment des vitesses d’horloge plus élevées, de 2,4 GHz à 2,55 GHz et deux cœurs CPU A76.

Qualcomm dévoile sa plate-forme Snapdragon 7c 2ᵉ génération

Outre la puissance de calcul, c’est peut-être la connectivité qui représente l’aspect le plus intéressant de cette nouvelle plate-forme. D’ordinaire, sur de tels appareils d’entrée de gamme, il faut composer avec l’absence de prise en charge de la data mobile et un WiFi assez restreint. Cette fois, Qualcomm propose la prise en charge de la LTE (environ 750 Mbps), le WiFi 5 et le Bluetooth 5.0. Et avec la faible consommation de ces puces, la plate-forme Qualcomm Snapdragon 7c 2ᵉ génération devrait offrir une autonomie très intéressante.

Pour des machines d’entrée de gamme sous Windows ou Chrome OS

De plus, Qualcomm intègre aussi un excellent traitement de l’image et de l’audio sur ses puces. Ce qui devrait permettre de profiter de la visioconférence et de capacités multimedia très évoluées. Cela dépendant cependant de la qualité de la caméra et des haut-parleurs que le fabricant intègrera dans sa machine.

Windows (pour ARM) et Chrome OS sont supportés. Et c’est pour cette raison que Qualcomm annonce dans le même temps le Snapdragon Developer Kit (page officielle), un petit PC propulsé par le Snapdragon 7c, pour aider les développeurs à tester leurs logiciels sur Windows for ARM. Pour les Chromebooks, nul besoin de changer quoi que ce soit. Les navigateurs modernes ont, pour la plupart, été portés sur ARM, et l’expérience devrait être quasiment identique (si ce n’est meilleure) à celle d’un PC de la même gamme de prix.

De nouveaux Chromebooks ACER ont aussi été mentionnés durant cet événement de lancement virtuel, les Chromebook 511, Chromebook Spin 513 et le Aspire 1. Lenovo, Samsung, ASUS et HP ont aussi été cités comme partenaires mais aucune référence n’a été dévoilée. Pour les spécifications complètes de ce Snapdragon 7c 2ᵉ génération, allez consulter le PDF officiel.