QuakeCon at Home : Bethesda dévoile le programme

La QuakeCon 2020 devient exceptionnellement la QuakeCon at Home en raison du Covid-19.

Si le salon physique avait été annulé en même temps que d’autres événements comme l’Electronic Entertainment Expo, l’éditeur américain Bethesda annonce une version numérique. La QuakeCon at Home débutera le 7 août et finira le 9 août prochain : “La 25ème édition annuelle de la QuakeCon sera la toute première à se dérouler à distance, mais cela ne nous empêchera pas de fragger entre amis, tisser des liens grâce aux jeux vidéo et collecter des fonds pour faire le bien dans le monde… comme d’habitude, en somme. Pendant trois jours, préparez-vous à des diffusions mondiales, des tournois, des collectes caritatives et bien plus. Et la LAN BYOC, le cœur de la QuakeCon, sera cette fois-ci virtuelle et utilisera les équipes Twitch pour rassembler les fans et leurs jeux d’une nouvelle façon.”

Le programme de la QuakeCon at Home