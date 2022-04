QuakeCon 2022 : la convention de Bethesda sera encore exclusivement numérique

L'édition 2022 de la QuakeCon aura lieu du 18 au 20 août prochain.

L’éditeur américain Bethesda affilié à Microsoft annonce la tenue d’une édition 2022 pour la QuakeCon en août prochain, mais elle sera une fois de plus virtuelle uniquement : “Comme vous, nous sommes déçus de ne pas revenir à Dallas cette année. Un événement de cette taille nécessite des mois de planification, et nous avons dû prendre des décisions alors qu’il y avait encore trop d’incertitude pour s’engager à exécuter avec succès un QuakeCon en présentiel. L’équipe de QuakeCon travaille déjà d’arrache-pied pour mettre en place une nouvelle programmation en streaming, des rencontres en ligne, des cadeaux, des actions caritatives, le BYOC (Bring Your Own Computer) virtuel, et bien plus encore. Nous dévoilerons plus de détails en juin.”

Retour au format physique en 2023 pour la QuakeCon

La QuakeCon de Bethesda redeviendra d’ailleurs un événement physique dès l’année prochaine : “Nous nous engageons à revenir en 2023 avec notre festival complet en présentiel, et nous nous réjouissons déjà de retrouver nos amis, d’assister à un énorme BYOC rempli de vos dernières créations de PC personnalisés, de participer à des concours délirants, et d’essayer des tonnes de nouveaux jeux et matériels pour les participants.“