QuakeCon 2021 : la première édition sous l’ère Microsoft, mais toujours à distance

Une série de conférences avec des développeurs de Bethesda agrémentées d'événements caritatifs et communautaires pour l'édition 2021 de la QuakeCon.

Du 19 août au 21 août prochain, Bethesda célèbre ses licences avec sa communauté : “Nous voilà à une semaine du lancement de la nouvelle QuakeCon at Home, l’événement en ligne mondial la camaraderie de la QuakeCon directement dans votre salon. Nous avons hâte de célébrer la QuakeCon 2021 dans un format numérique avec des livestreams sur nos jeux actuels et à venir, des tournois, des événements caritatifs, des petits chiens, des performances musicales, des cadeaux, des lives de célébrités, des conférences de développeurs et bien plus.”

Par ailleurs, les spectateurs de la QuakeCon 2021 pourront donner à diverses organisations durant l’événement comme l’Asian Americans Advancing Justice (AAJC), la NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project et l’UNICEF ou bien acheter les nouveaux vêtements exclusifs Pugcubus et Catloop, les profits réalisés suite à la vente de ces t-shirts seront reversés via Custom Ink à Dallas Pets Alive ainsi qu’à FOUR PAWS, une organisation internationale qui s’engage pour la cause animale.

Le programme de la QuakeCon 2021

Jeudi 19 août

20h – Message de bienvenue à l’édition 2021 de la QuakeCon de Pete Hines et Erin Losi

20h05 – Célébration des 25 ans de Quake avec id Software et MachineGames : Kevin Cloud et Marty Stratton d’id Software et Jerk Gustafsson de MachineGames discuteront de l’impact et de l’héritage du Quake original (un remake ou un remaster devrait être annoncé)

20h30 – Dans les coulisses de Deathloop : Arkane Studios Lyon plongera ses fans dans la boucle avec des informations concernant la sortie console de Deathloop en exclusivité temporaire sur PS5, avec notamment une discussion orientée sur le multijoueur

21h – Fallout 76 : “S’approprier les Appalaches avec Fallout Worlds”, rejoignez les membres de l’équipe de développement pour parler de l’évolution du jeu et pour un aperçu de la sortie très anticipée de Fallout Worlds

21h30 – Dans le monde de The Elder Scrolls Online avec ZeniMax Online Studios – Matt Firor et Rich Lambert feront entrer les fans dans le monde d’ESO et discuteront des meilleurs ajouts du jeu ainsi que des nouveautés auxquelles les joueurs de ce MMO multirécompensé peuvent s’attendre

22h – Revivre l’intro de Skyrim avec les créateurs de chez BGS : “Tiens ! Vous avez fini par vous réveiller ?”, célébrez le 10ème anniversaire de Skyrim et redécouvrez les premiers moments du jeu pendant que les créateurs racontent des anecdotes et se remémorent le développement

22h30 – Les nouveautés de Doom Eternal : Marty Stratton et Hugo Martin d’id Software annonceront aux fans les dernières nouveautés et infos

Vendredi 20 août

20h15 – Panel Deathloop avec ses créateurs

21h30 – Matt Nelson et Pete Hines de WeRateDog jugent des chiens et bien plus

22h15 – Code Orange vs la première vidéo musicale Quake

23h – Alienware : Collecte de fonds et gros bazar avec Anna Maree

0h30 – The Elder Scrolls Online : Compétition de speedrun en donjon

2h – Performance musicale exclusive de Trivium

3h – Skyrim : Session de jeu interactive pour le 10ème anniversaire avec Gus Johnson

Exclusivité FR

15h – Résumé et discussion avec l’équipe communautaire de Bethesda France

16h – Présentation et discussion autour du cosplay avec Dragu_Nova, Nuckicosplay, Madsfive et Ewenae

17h – Quiz sur le lore et l’univers de Fallout

18h30 – Tout savoir à propos de Deathloop

Samedi 21 août

20h15 – BATTLEMODE sur Doom Eternal avec la communauté

21h30 – Fallout 76 : Le C.A.M.P., tu l’aimes ou tu le bombardes

22h45 – Grande finale du Quake World Championship

0h30 – The Elder Scrolls Online : Création artistique en direct

Exclusivité FR