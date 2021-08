Quake : une version améliorée en 4K pour le légendaire FPS

"Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour jouer à Quake, que ce soit pour la première fois ou non."

Pour célébrer les 25 ans de Quake, l’éditeur américain Bethesda (filiale de Microsoft) a mobilisé les studios id Software et MachineGames pour mettre à jour graphiquement le jeu de tir à la première personne mettant en scène un Ranger, un guerrier armé d’un arsenal puissant, qui doit affronter des chevaliers corrompus, des ogres difformes et une armée de créatures monstrueuses au fil de quatre dimensions de bases militaires infestées, d’anciens châteaux médiévaux, de donjons pleins de lave et de cathédrales gothiques, pour mettre la main sur quatre runes magiques afin de détruire un mal antique qui menace toute l’humanité.

Un trailer pour le nouveau Quake

En plus de proposer les extensions d’origine The Scourge of Armagon et Dissolution of Eternity, Quake en 4K verra son lore s’étoffer avec les contenus inédits Dimension of the Past et Dimension of the Machine. L’héritage de Quake dans la définition du jeu en multijoueur est aussi préservé avec de la coop en ligne jusqu’à huit joueurs ou en local jusqu’à quatre joueurs.

La version améliorée de Quake est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et le Microsoft Store. Il est également jouable avec le service xCloud, uniquement pour les joueurs qui sont abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Les mises à niveau gratuites pour PS5, Xbox Series X et Xbox Series S apportant la résolution 4K native avec du 120fps arrivent bientôt. A noter que les joueurs possédant déjà Quake sur Steam ou Bethesda.net recevront cette mise à jour d’amélioration gratuitement.