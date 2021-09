Pulse 3D : Midnight Black, le nouveau coloris du casque sans fil de la PS5

Sony Interactive Entertainment annonce qu'un nouveau coloris pour le Pulse 3D débarque le mois prochain.

Isabelle Tomatis, directrice et responsable marketing des périphériques de Sony Interactive Entertainment (PlayStation VR, eSport, licence officielle), présente le casque sans fil Pulse 3D – Midnight Black : “Ce nouveau look met en avant deux nuances légèrement différentes de noir, ce qui rappel la façon dont nous percevons l’espace à travers le ciel étoilé. Bien que tous les casques compatibles permettent de profiter de l’audio 3D dans les jeux PS5 compatibles, le Pulse 3D a été spécialement conçu pour tirer parti de la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5. Il possède une réponse en fréquence réglée avec précision, aidant les joueurs à localiser les sons du jeu. Dans un souci d’amélioration constante de l’expérience audio que nous vous proposons dans vos jeux, nous avons inclus à notre deuxième mise à jour majeure du système PS5 une nouvelle fonctionnalité de contrôle de l’égaliseur pour le casque-micro Pulse 3D. Celle-ci est accessible dans les paramètres de son de la console. Les utilisateurs auront le choix entre trois présélections, à savoir Standard, Bass Boost ou Shooter. Ce dernier mode a été conçu pour amplifier le bruit des pas et des coups de feu. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres préréglages et enregistrer jusqu’à trois paramètres personnalisés pour y accéder plus rapidement. De plus, les joueurs peuvent ajuster rapidement les paramètres de l’égaliseur en cours de partie depuis le Centre de contrôle, sans avoir à quitter leur jeu.”

Yes, it comes in black. The Midnight Black Pulse 3D Wireless Headset launches next month. Full details: https://t.co/oJlyvcI152 pic.twitter.com/SOJ3RzLAnE — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 15, 2021

Le nouveau coloris du Pulse 3D sera disponible chez les revendeurs participants du monde entier à partir d’octobre prochain. La date de sortie peut évidemment varier selon la région.

Un trailer pour le modèle Midnight Black du Pulse 3D